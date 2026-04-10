FT: Трамп пригрозил Рютте наказать страны НАТО, не поддерживающие США

Встреча американского президента Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме по вопросу возможного выхода американской стороны из организации прошла на повышенных тонах и превратилась в перепалку, пишет Politico, ссылаясь на европейского чиновника.

Разговор был сплошным потоком оскорблений неназванный европейский чиновник

В материале утверждается, что Трамп использовал эту встречу для того, чтобы высказать свое недовольство в отношении европейских стран, которые не встали на сторону США в войне с Ираном.

Злость Трампа в особенности пала на две страны

Согласно данным The Financial Times (FT), глава Белого дома заявил, что накажет те страны альянса, которые выразили Вашингтону недостаточную поддержку. Разговор сопровождался криками лидера США.

Несмотря на серьезные угрозы, Трамп, как утверждается, не привел конкретных примеров того, какое наказание ждет эти страны, но предполагается, что это может быть частичный вывод американского воинского контингента из Европы. При этом наиболее попавшими в немилость американского президента оказались Франция (как заявляет Трамп, она препятствовала пролету американских самолетов, однако в Париже эти обвинения опровергали) и Испания (страна полностью закрыла свое воздушное пространство для американских военных самолетов и запретила использование совместных баз в Роте и Мороне-де-ла-Фронтера, в том числе для дозаправки самолетов, выполняющих боевые вылеты) — злость Трампа на них стала «центральной темой» встречи.

НАТО назвали нуждающейся в американцах

Politico со ссылкой на источники также пишет о том, что сейчас европейские страны мало что могут сделать для снижения зависимости от США в рамках альянса, как того хочет Трамп.

«НАТО расшифровывается как "Needs Americans to Operate" (”Нуждается в американцах для функционирования" — прим. «Ленты.ру»). Стоит ли нам выходить из-за этого? Определенно нет. Но Трамп не виноват в том, что его это расстраивает», — высказался представитель американского военного министерства.

В надежде на помощь НАТО Трамп просил Рютте о принятии экстренных мер, чтобы страны — члены альянса обеспечили безопасность Ормузского пролива. Генсек альянса же объяснял главе США, что многие оказались шокированы развязкой конфликта с Ираном, но при этом на словах выразили поддержку тому, что пролив должен быть открыт.

Трамп, в свою очередь, на встрече с Рютте указал, что партнеров по альянсу не было, когда они были нужны Вашингтону, поэтому теперь есть сомнения в том, что они смогут поддержать США в нужную минуту.

Несмотря на то, что Рютте как мог пытался смягчить настроение Трампа, все закончилось тем, что встреча не помогла изменить отношение президента США к союзникам по НАТО.