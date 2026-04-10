Трамп срочно обратился к НАТО по Ормузскому проливу

CNN: Трамп призвал Рютте принять меры для безопасности Ормузского пролива

Результатом встречи американского лидера Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в среду стал призыв к членам Альянса о принятии экстренных мер, чтобы они обеспечили безопасность Ормузского пролива. Об этом европейские дипломаты рассказали журналистам телеканала CNN.

По информации источников, глава Белого дома добивается этих обязательств в течение нескольких дней. Собеседники подчеркнули неотложность вопроса как для Соединенных Штатов, так и для Европы.

Впрочем, как заявил один из анонимных представителей дипведомства, Рютте нужно было объяснить Трампу, что союзники по Североатлантическому альянсу оказались «совершенно удивлены» войной США и Израиля, которую они развязали против Ирана.

«Под руководством (премьер-министра Великобритании — прим. "Ленты.ру") Кира Стармера и при тесном сотрудничестве этих 34 стран с США мы видим, безусловно, общую приверженность и согласие в том, что мы не можем смириться с закрытием пролива. Он должен открываться», — сказал генсек Рютте на выступлении Вашингтоне в четверг.

Это заявление не остановило Дональда Трампа от нового шквала критики, который обрушился на НАТО. По словам лидера США, его союзников по Альянсу не было, когда они были нужны Вашингтону, поэтому теперь есть сомнения, что они вновь не будут рядом.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) стало известно, что президент Америки жестко обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Свои тезисы он высказал в телефонном разговоре, который шел короче обычного. По данным источников, администрация США делает все, чтобы переговоры с Тегераном в предстоящие выходные не сорвались.