07:10, 10 апреля 2026Мир

Трамп обратился к Нетаньяху с жестким посланием из-за переговоров с Ираном

WSJ: Трамп попросил Нетаньяху ограничить удары на «Хезболлу» перед переговорами
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вашингтон прилагает все усилия, чтобы не допустить срыв соглашения о прекращении огня в результате конфликта Израиля в Ливане. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В этой связи американский лидер Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху ограничить нападения на «Хезболлу», чтобы США и Иран могли провести переговоры, запланированные на грядущий уик-энд.

По словам одного из источников, Трамп в телефонном разговоре с израильским лидером передал ему жесткое послание, а их беседа была короче, чем обычно. Между тем, официальные лица Ливана отметили готовность к переговорам для достижения прочного мира, однако для этого они хотят добиваться немедленной приостановки ударов со стороны Тель-Авива.

Несмотря на тот факт, что Ливан не подпадает под объявленный режим прекращения огня, Израиль согласился учитывать интересы переговорного процесса, показав намерение «быть полезным партнером», отмечает NBC News со ссылкой на источник в администрации США.

Ранее газета The New York Times предположила, что в ближайшее время глава Белого дома Дональд Трамп может поругаться с Биньямином Нетаньяху из-за позиции по перемирию с Ираном. По мнению аналитиков, лидер Израиля, вероятно, в частном порядке будет добиваться от американского президента более жестких переговоров с Тегераном.

