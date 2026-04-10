Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:21, 10 апреля 2026Интернет и СМИ

В США предрекли ссору Трампа и Нетаньяху в ближайшие недели

NYT: Трамп может поругаться с Нетаньяху из-за позиции по перемирию с Ираном
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может поругаться с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху из-за позиции по мирному соглашению с Ираном. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«В ближайшие недели, по мере того как Трамп будет вести переговоры с Ираном о потенциальном соглашении, могут возникнуть новые разногласия с Нетаньяху», — прогнозируется в статье.

При этом, не желая публично сильно расходиться в позициях с Трампом, Нетаньяху, вероятно, в частном порядке будет добиваться от американского президента более жестких переговоров с Тегераном — и, в случае необходимости, даже продолжения боевых действий.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok