В США предрекли ссору Трампа и Нетаньяху в ближайшие недели

NYT: Трамп может поругаться с Нетаньяху из-за позиции по перемирию с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может поругаться с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху из-за позиции по мирному соглашению с Ираном. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«В ближайшие недели, по мере того как Трамп будет вести переговоры с Ираном о потенциальном соглашении, могут возникнуть новые разногласия с Нетаньяху», — прогнозируется в статье.

При этом, не желая публично сильно расходиться в позициях с Трампом, Нетаньяху, вероятно, в частном порядке будет добиваться от американского президента более жестких переговоров с Тегераном — и, в случае необходимости, даже продолжения боевых действий.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.