«Явно разочарован». Как прошла встреча Трампа с генсеком НАТО, где США собирались обсуждать возможный выход из альянса?

Генсек НАТО Рютте сообщил о разочаровании Трампа в НАТО и партнерах

Президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте раскритиковал альянс, заявив, что организация не помогла ему, когда это требовалось.

НАТО не было рядом, когда мы в них нуждались, и их не будет, если они снова понадобятся. Помните Гренландию, этот огромный, плохо управляемый кусок льда Дональд Трамп президент США

Ранее в Белом доме заявили о планах Трампа обсудить с Рютте возможный выход США из НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Кэролайн Левитт.

По мнению чиновницы, печально, что Североатлантический альянс «отвернулся от американского народа за последние шесть недель». Она напомнила, что именно «американский народ сокращает финансирование их обороны».

До этого Трамп рассказал, что распрощался с Североатлантическим альянсом из-за реакции НАТО на желание государства контролировать Гренландию.

Рютте сделал заявление после встречи с Трампом

Рютте после встречи с Трампом признал его разочарование в альянсе и партнерам.

«Явно разочарован», — сказал генсек блока телеканалу CNN свою оценку отношения Трампа к союзникам после встречи с ним в Белом доме.

Ранее стало известно, что Белый дом может наказать некоторые страны НАТО за недостаточную поддержку в Иране, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, президент США Дональд Трамп может вывести американские войска из стран НАТО, которые считаются неблагоприятными.

Рютте ушел от вопроса о возможности наказания США некоторых стран альянса

Рютте не стал прямо отвечать на вопрос журналиста CNN о том, что США могут наказать некоторые страны альянса за то, что они недостаточно поддерживали Вашингтон в ходе операции против Ирана.

Он [президент США Дональд Трамп] ясно высказал мне свои мысли относительно того, что происходило в последние пару недель Марк Рютте генсек НАТО

6 апреля Трамп резко высказался о НАТО, заявив, что Штаты не нуждаются в альянсе. Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».

Подход Рютте к Трампу как к «папочке» вызвал недовольство европейцев

Подход генсека НАТО Трампу как к «папочке» вызывает рост недовольства европейских стран, заявила газета Financial Times.

Как отметила старший вице-президент аналитического центра «Германский фонд Маршалла» Клаудия Майор, европейцев раздражает подход к альянсу из 32 стран как к клубу США.

Рютте столкнулся с дилеммой: его попытки любой ценой удержать Трампа и США в НАТО рискуют привести к расколу с европейскими союзниками. Они считают, что именно такой подход ослабляет НАТО Клаудия Майор старший вице-президент аналитического центра «Германский фонд Маршалла»

Европейские страны видят все меньше выгоды в том, чтобы заискивать перед Вашингтоном, особенно в свете резких заявлений Трампа в их адрес. Критика главы Белого дома усилила их общность и сокращение зависимости от Штатов в вопросах безопасности.

