Трамп после встречи с генсеком НАТО раскритиковал альянс за отсутствие помощи

Президент США Дональд Трамп после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в соцсети Truth Social раскритиковал альянс, заявив, что организация не помогла ему, когда это требовалось.

«НАТО не было рядом, когда мы в них нуждались, и их не будет, если они снова понадобятся. Помните Гренландию, этот огромный, плохо управляемый кусок льда», — написал Трамп в соцсети.

6 апреля Трамп резко высказался о НАТО, заявив, что Штаты не нуждаются в альянсе. Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».