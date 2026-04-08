В Белом доме заявили о планах Трампа обсудить с Рютте возможный выход США из НАТО

Белый дом: Трамп обсудит с Рютте вопрос о возможном выходе США из НАТО

Американский президент Дональд Трамп обсудит с генсеком НАТО Марком Рютте вариант возможного выхода США из альянса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, печально, что Североатлантический альянс «отвернулся от американского народа за последние шесть недель». Она напомнила, что именно «американский народ сокращает финансирование их обороны».

«Трамп встретится с секретарем Рютте через пару часов здесь, в Белом доме. Он с нетерпением ожидает очень откровенного и прямого разговора с ним», — подчеркнула представитель администрации.

Ранее Трамп рассказал, что распрощался с Североатлантическим альянсом из-за реакции НАТО на желание государства контролировать Гренландию.