Генсек НАТО не стал комментировать возможность наказания США некоторых стран альянса

Рютте ушел от вопроса о возможности наказания США некоторых стран альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на стал прямо отвечать на вопрос журналиста CNN о том, что США могут наказать некоторые страны альянса за то, что они недостаточно поддерживали Вашингтон в ходе операции против Ирана.

Ведущий телеканала обратился к Рютте с просьбой прокомментировать эту информацию. «Он [президент США Дональд Трамп] ясно высказал мне свои мысли относительно того, что происходило в последние пару недель», — расплывчато ответил генсек альянса.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Трамп в качестве наказания может вывести войска из некоторых стран НАТО.