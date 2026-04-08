В США заявили о планах Трампа наказать страны НАТО из-за Ирана

WSJ: Трамп решил наказать страны НАТО за недостаточную поддержку в Иране

Белый дом может наказать некоторые страны НАТО за недостаточную поддержку в Иране, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, предложение предусматривает вывод американских войск из стран НАТО, которые считаются неблагоприятными.

«Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по его мнению, не были полезны для США и Израиля во время войны с Ираном», — говорится в статье.

Ранее американский лидер заявил, что был очень разочарован, так как страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана.