Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:45, 8 апреля 2026

В США заявили о планах Трампа наказать страны НАТО из-за Ирана

Марина Совина (ночной редактор)
СюжетКонфликт Израиля и Ирана
Дональд Трамп

Дональд Трамп.

Белый дом может наказать некоторые страны НАТО за недостаточную поддержку в Иране, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, предложение предусматривает вывод американских войск из стран НАТО, которые считаются неблагоприятными.

«Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план наказания некоторых членов альянса НАТО, которые, по его мнению, не были полезны для США и Израиля во время войны с Ираном», — говорится в статье.

Ранее американский лидер заявил, что был очень разочарован, так как страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США

    В США предрекли провал программы истребителя F-47

    Путин оценил уровень обеспечения российской армии

    «Атлетико» на выезде обыграл «Барселону» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

    Сафонов отстоял на ноль и помог ПСЖ победить «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

    Захарова оценила решение Молдавии о выходе из СНГ

    Роскачество начнет проверять российские автозаводы

    Россиян предупредили о рисках поздней замены шин на летние

    Россиянам разрешили ездить с иностранным водительским правам

    Обвиняемая по делу о смерти Мэттью Перри получила 15 лет тюрьмы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok