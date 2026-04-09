Генсек НАТО сделал заявление после встречи с Трампом

02:02, 9 апреля 2026

Генсек НАТО Рютте после встречи с Трампом признал его разочарование в альянсе
Марина Совина (ночной редактор)
Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с заявлением после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он высказался в беседе с телеканалом CNN.

Рютте после встречи с Трампом признал его разочарование в альянсе и партнерам. «Явно разочарован», — сказал генсек блока телеканалу CNN свою оценку отношения Трампа к союзникам после встречи с ним в Белом доме.

Ранее в Белом доме заявили о планах Трампа обсудить с Рютте возможный выход США из НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Кэролайн Левитт.

По мнению Левитт, печально, что Североатлантический альянс «отвернулся от американского народа за последние шесть недель». Она напомнила, что именно «американский народ сокращает финансирование их обороны».

До этого Трамп рассказал, что распрощался с Североатлантическим альянсом из-за реакции НАТО на желание государства контролировать Гренландию.

