Подход Рютте к Трампу как к «папочке» вызвал недовольство европейцев

FT: Подход Рютте к Трампу вызывает рост недовольства европейских стран

Подход генсека НАТО Марка Рютте к президенту США Дональду Трампу как к «папочке» вызывает рост недовольства европейских стран. Об этом пишет газета Financial Times.

Как отметила старший вице-президент аналитического центра «Германский фонд Маршалла» Клаудия Майор, европейцев раздражает подход к альянсу из 32 стран как к клубу США. В этом свете Рютте столкнулся с дилеммой: продолжение попыток любой ценой удержать американского лидера в НАТО может привести к расколу среди союзников. По их мнению, такой подход ослабляет Североатлантический альянс.

Европейские страны видят все меньше выгоды в том, чтобы заискивать перед Вашингтоном, особенно в свете резких заявлений Трампа в их адрес. Критика главы Белого дома усилила их общность и сокращение зависимости от Штатов в вопросах безопасности.

6 апреля Трамп резко высказался о НАТО, заявив, что Штаты не нуждаются в альянсе. Американский лидер подчеркнул, что он был очень разочарован тем фактом, что страны альянса «из кожи вон лезли», чтобы не оказывать поддержку США в операции против Ирана. Он назвал это «пятном, которое никогда не исчезнет».

