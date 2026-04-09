У Рютте не получилось смягчить Трампа

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:45, 9 апреля 2026

Politico: Встреча Трампа и Рютте не смягчила враждебность президента США к НАТО
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте не помогла изменить отношение американского лидера к союзникам по альянсу. Об этом сообщает издание Politico.

По данным журналистов, Трамп после переговоров с Рютте выразил уверенность в том, что организация вновь не придет на помощь Соединенным Штатам, когда это потребуется Вашингтону. «Встреча, похоже, мало что сделала для того, чтобы смягчить враждебность президента США по отношению к своим союзникам», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что Белый дом может наказать некоторые страны НАТО за недостаточную поддержку в Иране, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, президент США Дональд Трамп может вывести американские войска из стран НАТО, которые считаются неблагоприятными.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok