У Рютте не получилось смягчить Трампа

Politico: Встреча Трампа и Рютте не смягчила враждебность президента США к НАТО

Встреча президента США Дональда Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте не помогла изменить отношение американского лидера к союзникам по альянсу. Об этом сообщает издание Politico.

По данным журналистов, Трамп после переговоров с Рютте выразил уверенность в том, что организация вновь не придет на помощь Соединенным Штатам, когда это потребуется Вашингтону. «Встреча, похоже, мало что сделала для того, чтобы смягчить враждебность президента США по отношению к своим союзникам», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что Белый дом может наказать некоторые страны НАТО за недостаточную поддержку в Иране, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным издания, президент США Дональд Трамп может вывести американские войска из стран НАТО, которые считаются неблагоприятными.