08:32, 10 апреля 2026Мир

Европа оказалась не в состоянии выполнить требование Трампа

Politico: Европа не может уменьшить свою зависимость от США в рамках НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Европа мало что может сделать для снижения зависимости от США в рамках Североатлантического альянса, как этого хочет американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«НАТО расшифровывается как "Needs Americans to Operate" (”Нуждается в американцах для функционирования" — прим. «Ленты.ру»). Стоит ли нам выходить из-за этого? Определенно нет. Но Трамп не виноват в том, что его это расстраивает», — завил представитель американского военного министерства.

Ранее Politico сообщал, что генсек НАТО Марк Рютте льстит Трампу ради помощи Украине. По словам источника, поддержка Киева зависит от способности европейских членов альянса поддерживать хорошие отношения с «непредсказуемым, часто эмоциональным» американским лидером.

7 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в октябре 2025 года обсудил политику Трампа и сравнил его с танком.

