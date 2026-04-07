12:41, 7 апреля 2026Мир

Путин сравнил Трампа с танком

Bloomberg: Путин в разговоре с Орбаном обсудил Трампа и сравнил его с танком
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в октябре 2025 года обсудил американского лидера Дональда Трампа и сравнил его с танком. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на стенограмму переговоров.

Отмечается, что накануне разговора оба политика говорили с президентом США о возможном саммите в Будапеште, который в итоге так и не состоялся.

По данным агентства, венгерский премьер сказал, что восхищается деловым подходом американского президента и сравнил его с «торнадо».

«Он движется вперед как танк. Это приносит плоды, и этому можно только радоваться», — приводит издание слова российского лидера. Кроме того, Путин якобы высоко оценил способность Трампа справляться с различными кризисами одновременно, в том числе на Ближнем Востоке.

9 марта Путин и Трамп поговорили по телефону. Глава Белого дома позвонил российскому коллеге, чтобы «обсудить развитие текущей международной обстановки». Акцент в разговоре политиков был вокруг Ирана и на переговорах по Украине.

