08:15, 10 апреля 2026Мир

На Западе связали лесть Рютте в адрес Трампа с Украиной

Politico: Рютте льстит Трампу ради помощи Украине
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте льстит президенту США Дональду Трампу ради помощи Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного дипломата Североатлантического альянса.

По словам источника, поддержка Украины зависит от способности европейских членов НАТО поддерживать хорошие отношения с «непредсказуемым, часто эмоциональным» американским лидером. Собеседник агентства назвал правильным решением попытки Рютте обеспечить продолжение поддержки Украины оружием и разведданными за счет своих визитов в США.

«Какой бы неловкой ни была публичная лесть в адрес Трампа, это небольшая цена, которую приходится платить», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что Трамп оскорблял Рютте во время их встречи в Белом доме. По данным источника Politico, разговор их «состоял из сплошного потока оскорблений».

