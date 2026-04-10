В США рассказали о потоке оскорблений на встрече Трампа и генсека НАТО

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:04, 10 апреля 2026

Politico: Встреча Трампа и Рютте состояла из оскорблений в адрес генсека НАТО
Марина Совина (ночной редактор)
Марк Рютте и Дональд Трамп. Фото: CNP / AdMedia / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп оскорблял генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время их встречи в Белом доме. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По словам одного из них, разговор Трампа и Рютте состоял из сплошного потока оскорблений. «Трамп, по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно», — рассказал собеседник издания.

Как полагает чиновник, американский лидер использовал встречу с генсеком как возможность выразить свое разочарование в связи с нежеланием Европы принимать участие в конфликте с Ираном. В результате на переговорах «все пошло наперекосяк», посетовал он.

Ранее Politico писало, что встреч Трампа с Рютте не помогла изменить отношение президента США к союзникам по НАТО. Отмечалось, что Трамп после разговора с Рютте выразил уверенность в том, что организация вновь не придет на помощь Вашингтону, когда это потребуется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok