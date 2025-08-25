Мир
В Турции раскрыли условие распада НАТО

Турецкий экс-полковник Сефа: Выход Турции из НАТО предопределит распад альянса
Виктория Кондратьева
Фото: Kacper Pempel / Reuters

НАТО исчерпала себя, а возможный выход Турции из Североатлантического альянса предопределит его распад. Об этом заявил полковник турецких военно-воздушных сил в отставке Ихсан Сефа, сообщает РИА Новости.

Полковник армии США в отставке и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор ранее высказал мнение, что необходимости в существовании указанного военно-политического блока больше нет, поскольку Россия никому не угрожает.

«Да, основная цель создания НАТО как оборонного пакта исчерпана, но задача альянса — быть "международной силой США для обеспечения однополярного мирового порядка" — еще не завершена», — сказал Сефа, частично согласившись с Макгрегором.

По его словам, эта «злая организация» распадется, когда Анкара выйдет из нее.

Ранее стало известно, что Турция может разместить войска на Украине вне рамок НАТО по примеру миротворческих миссий в Сирии и Нагорном Карабахе. Отмечается, что республика изменила точку зрения в начале 2025 года после заявлений Москвы о недопустимости присутствия контингентов натовских стран.

