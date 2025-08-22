Дружественная России страна НАТО разрабатывает свой вариант размещения войск на Украине. Что известно об этих планах?

Haqqin: Турция может разместить войска на Украине по примеру Сирии и Карабаха

Турция может разместить войска на Украине вне рамок Организации Североатлантического договора (НАТО) по примеру миротворческих миссий в Сирии и Нагорном Карабахе. Об этом пишет азербайджанское издание Haqqin со ссылкой на турецких аналитиков.

Какой вариант рассматривает Анкара?

Как пишет Haqqin, власти Турции рассматривают патрулирование линии фронта на основе опыта совместного с Россией контроля прекращения огня в Агдаме в 2020 году и совместных патрулей на севере Сирии. В качестве возможного варианта также рассматривается военно-морская миссия по патрулированию и разминированию акватории Черного моря.

Анкара заинтересована в сохранении отношений с Москвой, но в то же время она полна решимости укреплять свое влияние в архитектуре европейской безопасности, включая обеспечение безопасности Украины и региона Черного моря Haqqin азербайджанское издание

Информацию подтверждают и источники аналитического портала Middle East Eye: как утверждается, Анкара изменила точку зрения по размещению войск на Украине в начале 2025 года после заявлений российского руководства о недопустимости присутствия контингентов стран НАТО. Вместо поддержки идеи западного контингента турецкие власти сосредоточились на организации потенциальной военно-морской миссии в Черном море. По мнению источников, Россия якобы может согласиться на размещение миротворцев в формате, не связанном с НАТО.

По словам собеседников Türkiye Today в министерстве обороны Турции, миротворческая миссия должна быть развернута в рамках окончательного урегулирования конфликта на Украине и состоять из контингентов нейтральных стран. Турецкие военные назвали «нереальным» планы размещения западных войск на украинской территории после достижения прекращения огня.

Фото: Osman Orsal / Reuters

Планы «коалиции желающих»

Финское издание Iltalehti сообщило о готовности стран Европы разместить армейский корпус под командованием западного генерала в рамках гарантий безопасности Украины. Сухопутные войска должны также получить поддержку военно-морских и военно-воздушных сил государств «коалиции желающих». Предполагается, что европейский контингент якобы предотвратит возобновление конфликта в республике.

50000 человек планируют разместить на Украине участники «коалиции желающих»

По данным Politico, Запад также рассматривает сценарий привлечения Турции к отправке войск на Украину из-за членства страны в НАТО, а также опыта действий в Черном море. Однако издание указывает на возможные проблемы, связанные с вероятными ответными требованиями президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, а также позицией Греции и Кипра по операциям с участием турецких войск.

Официальная позиция Анкары

На официальном уровне власти Турции занимают осторожную позицию по вопросу отправки войск. Вице-президент страны Джевдет Йылмаз на саммите «коалиции желающих» 14 августа заявил о готовности Анкары поддержать любую миротворческую миссию на Украине, но при этом указал на приоритет по поддержке усилий президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Турция продолжит всецело поддерживать дипломатические усилия по достижению справедливого и прочного мира Джевдет Йылмаз вице-президент Турции

10 мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил на онлайн-встрече «коалиции желающих» о готовности контролировать перемирие между Москвой и Киевом. При этом дипломат подчеркнул приверженность Анкары территориальной целостности и суверенитету Украины.

Хакан Фидан Фото: Maxim Shemetov / AP

12 августа Эрдоган дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому сформировать рабочие группы для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер подчеркнул, что это решение позволит тщательно подготовить личную встречу политиков.

Позиция Москвы по воинским контингентам на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал неприемлемым размещение воинского контингента НАТО на Украине. По его словам, идея западных союзников Украины несет в себе критическую угрозу для всей европейской и мировой безопасности.

20 августа глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва всегда выступает за надежные коллективные гарантии безопасности. Он уточнил, что участвовать в этом процессе также должны и такие страны, как Китай, США, Великобритания и Франция.