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16 июня 2026, 05:00

Украина в фокусе Трампа, продление одной выплаты россиянам и тренд на «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня

Украина в фокусе Трампа, продление одной выплаты россиянам и тренд на «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня
Дональд Трамп заявил, что после завершения конфликта с Ираном готов переключить внимание на урегулирование ситуации на Украине. Тем временем в России ФАС выявила сотни нарушений при установлении тарифов ЖКХ, а правительство продлило выплаты детям погибших военных. О тренде на «медленные» путешествия, мошенниках, которые все чаще звонят от имени близких, успехах «поколения ЕГЭ» и других событиях — читайте в нашем дайджесте.

Трамп заявил, что США переключатся на урегулирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что после подготовки меморандума с Ираном Вашингтон намерен сосредоточиться на поиске решения конфликта на Украине.

По его словам, он обсудит этот вопрос с европейскими партнерами на саммите G7. Трамп также сообщил о недавних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, отметив, что видит готовность сторон к мирному процессу.

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Детям погибших военных продлили выплаты после окончания школы

Правительство России продлило срок получения некоторых пособий и компенсаций для совершеннолетних детей погибших военных и сотрудников силовых ведомств.

Выплаты получают несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью, полученной до 18 лет, а также студенты очной формы обучения до 23 лет.

Теперь поддержку смогут получать и те, кто уже окончил школу, но еще не успел продолжить обучение. Выплаты и компенсации, включая льготы на ЖКХ и ремонт жилья, будут предоставляться до 1 сентября года, в котором завершено школьное обучение.

Сфера ЖКХ: ФАС нашла нарушения в тарифах, а россиянам напомнили о 100%-х компенсациях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с Генпрокуратурой обнаружила нарушения при установлении тарифов на тепло- и водоснабжение в 65 регионах страны. 801 решение по тарифам в них приняли с нарушениями.

В частности, компании получали государственное имущество без проведения необходимых торгов и не вкладывали деньги в обновление сетей. Из-за этого коммунальная инфраструктура могла быстрее изнашиваться, а качество услуг для жителей — снижаться.

Кроме того, в тарифы включили около 4 млрд рублей необоснованных расходов. ФАС обязала направить эти деньги на модернизацию объектов ЖКХ.

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и некоторые другие категории граждан могут получить полную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко.

Для других льготников — ветеранов, инвалидов, многодетных семей и пенсионеров — обычно действуют частичные компенсации или субсидии.

При этом дополнительные меры поддержки могут устанавливаться на региональном уровне, поэтому размер льготы зависит от конкретного места проживания.

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Мошенники стали чаще звонить от имени близких родственников

Мошенники стали чаще звонить россиянам от имени близких и просить срочно перевести деньги из-за якобы возникших проблем с дачей или загородным домом, сообщили в сервисе «МТС Защитник».

Аферисты используют голосовые дипфейки с помощью искусственного интеллекта: взрослым людям звонят якобы пожилые родители, которым срочно нужны деньги на ремонт или решение другой проблемы.

Пожилым россиянам, наоборот, могут представляться детьми, попавшими в аварию по дороге за город.

Эксперты советуют не поддаваться панике, завершить разговор и самостоятельно связаться с родственником по знакомому номеру. Требование немедленно перевести деньги — один из главных признаков мошенничества.

Глава Рособрнадзора развеял миф о «слабом поколении ЕГЭ»

Миф о том, что выпускники ЕГЭ хуже подготовлены и обладают меньшими знаниями, не соответствует действительности, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Отцы и дети» — это классика, всегда родители считают, что на них закончилось развитие государства.

По его словам, именно представители «поколения ЕГЭ» сегодня работают над созданием высокотехнологичных производств, развивают науку и промышленность.

В качестве примера Музаев привел космодром Восточный и Амурский газоперерабатывающий завод, где, по его словам, значительную часть задач выполняют молодые специалисты.

Также глава ведомства отметил рост числа выпускников, получивших 80 и более баллов на ЕГЭ-2026, а по некоторым предметам увеличилось количество стобалльников.

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Россияне стали чаще выбирать «медленные путешествия». Что это такое

Одним из главных туристических трендов 2026 года стали «медленные путешествия» — спокойный отдых с длительным пребыванием в одном месте, природой и погружением в местную атмосферу.

Среди россиян:

  • 26% — выбирают дачу или загородный дом;
  • 15% — предпочитают гулять по своему городу;
  • 14% — готовы отдыхать дома или уходить с палаткой на природу, показало исследование Rambler&Co.

При этом для 31% опрошенных такой формат все равно предполагает смену места, иначе он воспринимается как обычные выходные.

Главная цель поездок для многих — отдохнуть от суеты: 35% выбирают прогулки и отказ от рабочих дел, а 28% считают путешествия способом снизить стресс.

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Россиянам рассказали, где клещи чаще всего поджидают людей

Клещи чаще всего находятся возле обочин дорог, в лесополосах, на лугах и во влажных затененных местах рядом с водоемами, сообщили в «Мособлпожспасе».

Спасатели отмечают, что клещи могут почувствовать приближение человека или животного на расстоянии до 10 метров. Особенно активны они перед дождем и в пасмурную погоду, а в солнечные дни — утром и вечером.

Для защиты от укусов советуют надевать светлую закрытую одежду, заправлять штаны в обувь, закрывать волосы и обрабатывать вещи специальными средствами перед выходом на природу.

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