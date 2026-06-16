Украина в фокусе Трампа, продление одной выплаты россиянам и тренд на «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с Генпрокуратурой обнаружила нарушения при установлении тарифов на тепло- и водоснабжение в 65 регионах страны. 801 решение по тарифам в них приняли с нарушениями.

В частности, компании получали государственное имущество без проведения необходимых торгов и не вкладывали деньги в обновление сетей. Из-за этого коммунальная инфраструктура могла быстрее изнашиваться, а качество услуг для жителей — снижаться.

Кроме того, в тарифы включили около 4 млрд рублей необоснованных расходов. ФАС обязала направить эти деньги на модернизацию объектов ЖКХ.

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и некоторые другие категории граждан могут получить полную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг , рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко.

Для других льготников — ветеранов, инвалидов, многодетных семей и пенсионеров — обычно действуют частичные компенсации или субсидии.

При этом дополнительные меры поддержки могут устанавливаться на региональном уровне, поэтому размер льготы зависит от конкретного места проживания.