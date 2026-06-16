Украина в фокусе Трампа, продление одной выплаты россиянам и тренд на «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня
Трамп заявил, что США переключатся на урегулирование конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что после подготовки меморандума с Ираном Вашингтон намерен сосредоточиться на поиске решения конфликта на Украине.
По его словам, он обсудит этот вопрос с европейскими партнерами на саммите G7. Трамп также сообщил о недавних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, отметив, что видит готовность сторон к мирному процессу.
Детям погибших военных продлили выплаты после окончания школы
Правительство России продлило срок получения некоторых пособий и компенсаций для совершеннолетних детей погибших военных и сотрудников силовых ведомств.
Выплаты получают несовершеннолетние дети, дети с инвалидностью, полученной до 18 лет, а также студенты очной формы обучения до 23 лет.
Теперь поддержку смогут получать и те, кто уже окончил школу, но еще не успел продолжить обучение. Выплаты и компенсации, включая льготы на ЖКХ и ремонт жилья, будут предоставляться до 1 сентября года, в котором завершено школьное обучение.
Сфера ЖКХ: ФАС нашла нарушения в тарифах, а россиянам напомнили о 100%-х компенсациях
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с Генпрокуратурой обнаружила нарушения при установлении тарифов на тепло- и водоснабжение в 65 регионах страны. 801 решение по тарифам в них приняли с нарушениями.
В частности, компании получали государственное имущество без проведения необходимых торгов и не вкладывали деньги в обновление сетей. Из-за этого коммунальная инфраструктура могла быстрее изнашиваться, а качество услуг для жителей — снижаться.
Кроме того, в тарифы включили около 4 млрд рублей необоснованных расходов. ФАС обязала направить эти деньги на модернизацию объектов ЖКХ.
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и некоторые другие категории граждан могут получить полную компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, рассказал депутат Госдумы Александр Аксененко.
Для других льготников — ветеранов, инвалидов, многодетных семей и пенсионеров — обычно действуют частичные компенсации или субсидии.
При этом дополнительные меры поддержки могут устанавливаться на региональном уровне, поэтому размер льготы зависит от конкретного места проживания.
Мошенники стали чаще звонить от имени близких родственников
Мошенники стали чаще звонить россиянам от имени близких и просить срочно перевести деньги из-за якобы возникших проблем с дачей или загородным домом, сообщили в сервисе «МТС Защитник».
Аферисты используют голосовые дипфейки с помощью искусственного интеллекта: взрослым людям звонят якобы пожилые родители, которым срочно нужны деньги на ремонт или решение другой проблемы.
Пожилым россиянам, наоборот, могут представляться детьми, попавшими в аварию по дороге за город.
Эксперты советуют не поддаваться панике, завершить разговор и самостоятельно связаться с родственником по знакомому номеру. Требование немедленно перевести деньги — один из главных признаков мошенничества.
Глава Рособрнадзора развеял миф о «слабом поколении ЕГЭ»
Миф о том, что выпускники ЕГЭ хуже подготовлены и обладают меньшими знаниями, не соответствует действительности, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Отцы и дети» — это классика, всегда родители считают, что на них закончилось развитие государства.
По его словам, именно представители «поколения ЕГЭ» сегодня работают над созданием высокотехнологичных производств, развивают науку и промышленность.
В качестве примера Музаев привел космодром Восточный и Амурский газоперерабатывающий завод, где, по его словам, значительную часть задач выполняют молодые специалисты.
Также глава ведомства отметил рост числа выпускников, получивших 80 и более баллов на ЕГЭ-2026, а по некоторым предметам увеличилось количество стобалльников.
Россияне стали чаще выбирать «медленные путешествия». Что это такое
Одним из главных туристических трендов 2026 года стали «медленные путешествия» — спокойный отдых с длительным пребыванием в одном месте, природой и погружением в местную атмосферу.
Среди россиян:
- 26% — выбирают дачу или загородный дом;
- 15% — предпочитают гулять по своему городу;
- 14% — готовы отдыхать дома или уходить с палаткой на природу, показало исследование Rambler&Co.
При этом для 31% опрошенных такой формат все равно предполагает смену места, иначе он воспринимается как обычные выходные.
Главная цель поездок для многих — отдохнуть от суеты: 35% выбирают прогулки и отказ от рабочих дел, а 28% считают путешествия способом снизить стресс.
Россиянам рассказали, где клещи чаще всего поджидают людей
Клещи чаще всего находятся возле обочин дорог, в лесополосах, на лугах и во влажных затененных местах рядом с водоемами, сообщили в «Мособлпожспасе».
Спасатели отмечают, что клещи могут почувствовать приближение человека или животного на расстоянии до 10 метров. Особенно активны они перед дождем и в пасмурную погоду, а в солнечные дни — утром и вечером.
Для защиты от укусов советуют надевать светлую закрытую одежду, заправлять штаны в обувь, закрывать волосы и обрабатывать вещи специальными средствами перед выходом на природу.