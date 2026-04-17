Пенсии проиндексируют, ФНС будет следить за переводами, а отцам захотели платить за верность. Что нового к утру 17 апреля

Страны НАТО проведут масштабные военные учения в Финляндии рядом с границей России. В 70 километрах от нее в том числе запланированы артиллерийские стрельбы.

В маневрах «Karelian Sword 26» примут участие около 19 тысяч военных из США, Франции, Польши, Великобритании, Германии, Италии, Норвегии, Венгрии и стран Балтии.

Учения стартуют 24 апреля и продлятся до конца мая, в них задействуют более 500 единиц техники.