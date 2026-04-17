Пенсии проиндексируют, ФНС будет следить за переводами, а отцам захотели платить за верность. Что нового к утру 17 апреля
Трамп допустил, что сделки с Ираном не будет
Дональд Трамп заявил, что очередная встреча между представителями Вашингтона и Тегерана может пройти уже в ближайшие выходные. Он также выразил надежду, что конфликт скоро удастся завершить, но допустил, что сделки может и не быть.
Мы еще не урегулировали. Возможно, и не урегулируем.
Тем временем министр войны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон начал кампанию максимального экономического давления на Тегеран. Он назвал ее кампанией «экономической ярости».
СМИ: ЕС может ввести санкции против России на следующей неделе
Об этом пишет издание Postimees со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Каю Каллас.
По его данным, в ближайшие дни Совет по иностранным делам ЕС рассмотрит вопрос введения 20-го пакета санкций против РФ, а также утвердит новый кредит для Украины на 90 млрд евро.
НАТО проведет масштабные учения вблизи российской границы
Страны НАТО проведут масштабные военные учения в Финляндии рядом с границей России. В 70 километрах от нее в том числе запланированы артиллерийские стрельбы.
В маневрах «Karelian Sword 26» примут участие около 19 тысяч военных из США, Франции, Польши, Великобритании, Германии, Италии, Норвегии, Венгрии и стран Балтии.
Учения стартуют 24 апреля и продлятся до конца мая, в них задействуют более 500 единиц техники.
В России с 1 октября проиндексируют военные пенсии
Индексация составит около 4%, сообщил глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Индексация коснется пенсионеров Минобороны и других силовых ведомств.
По словам депутата, сейчас в бюджете заложена индексация на уровне 4%, однако точная цифра будет известна в сентябре.
ФНС усилит контроль за переводами россиян с 2027 года
Федеральная налоговая служба России с 2027 года сможет отслеживать безналичные доходы граждан** свыше 2,4 млн рублей в год**, если есть признаки незадекларированного бизнеса.
Правительство уже внесло соответствующий законопроект в Госдуму. Документ позволит налоговой получать данные от Банка России о гражданах с подозрительными поступлениями.
Под контроль могут попасть люди, которые регулярно получают деньги за услуги, аренду или торговлю, но не зарегистрированы как самозанятые или ИП. Особое внимание вызовут стабильные переводы от разных отправителей — примерно от 200 тысяч рублей в месяц. Разовые переводы проверять не планируется.
В России предложили платить отцам миллион рублей за сохранение семьи
Медиаменеджер Иван Бакуров на круглом столе в Госдуме предложил выплачивать отцам по 1 млн рублей за сохранение семьи после рождения ребенка.
По его идее, деньги должны получать мужчины, которые прожили в браке не менее года и не ушли из семьи. Если за это время супруги не развелись, отец сможет претендовать на выплату.
Если же брак распадется или у мужчины появится новая семья, выплаты он получать не будет.
«Космическую медузу» заметили в небе над Петербургом. Что это было
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области ночью увидели в небе яркое свечение, похожее на «космическую медузу".
Необычное явление появилось после запуска ракеты «Союз-2.1б». Его заметили около 02:30, после чего светящийся шлейф постепенно растворился в ночном небе, пишут СМИ.
Ракету-носитель «Союз‑2.1б» запустили с космодрома Плесецк. Она вывела на орбиту космические аппараты, запущенные в интересах Минобороны, сообщили в военном ведомстве.
Пуск прошел в штатном режиме.
Россияне смогут увидеть покрытие Плеяд Луной
Редкое астрономическое явление смогут увидеть только жители центральной части страны после захода Солнца 19 апреля.
Как рассказал лектор Пермского планетария Виталий Францев, примерно в 20:00 по московскому времени диск Луны будет поочередно закрывать звезды скопления.
Лучше всего наблюдать явление с биноклем или телескопом.
астрономическое явление, когда Луна проходит по небу перед звездным скоплением Плеяды (яркие звезды в созвездии Телец) и временно закрывает его звезды.