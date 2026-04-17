Яркую «космическую медузу» в небе над Петербургом сняли на видео

Яркую «космическую медузу» от ракеты «Союз-2.1б» заметили над Петербургом

Яркая «космическая медуза» от запущенной ракеты-носителя «Союз-2.1б» озарила небо над Петербургом и Ленинградской областью. Телеграм-канал Shot опубликовал кадры необычного зрелища.

Очевидцы рассказали, что яркий атмосферный феномен был замечен около 02:30 ночи, а затем шлейф от «медузы» начал плавно растворяться в ночном небе.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Министерства обороны страны была запущена Воздушно-космическими силами (ВКС) России с космодрома Плесецк в пятницу, 17 апреля.

В «Роскосмосе» отметили, что старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме.