04:39, 17 апреля 2026

Яркую «космическую медузу» в небе над Петербургом сняли на видео

Екатерина Щербакова
Яркая «космическая медуза» от запущенной ракеты-носителя «Союз-2.1б» озарила небо над Петербургом и Ленинградской областью. Телеграм-канал Shot опубликовал кадры необычного зрелища.

Очевидцы рассказали, что яркий атмосферный феномен был замечен около 02:30 ночи, а затем шлейф от «медузы» начал плавно растворяться в ночном небе.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Министерства обороны страны была запущена Воздушно-космическими силами (ВКС) России с космодрома Плесецк в пятницу, 17 апреля.

В «Роскосмосе» отметили, что старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме.

    Последние новости

    «Они по-прежнему не на коленях». Премьер Словакии усомнился в возможности ослабить Россию

    Названы проблемы семейного кроссовера Geely

    Дачникам назвали три ошибки при подготовке дома к новому сезону

    Блогерша описала уловку мошенников в Китае словами «использовали веру нации в приметы»

    Москвичей предупредили об опасности проснувшихся ежей

    Иран поднял министра войны США на смех после конфуза в Пентагоне

    Мужчина лишился ноги после нападения акулы во время медового месяца

    Назван топ безвизовых направлений для россиян летом

    Россиянам раскрыли связь между тараканами и плохим самочувствием

    Мужчина рассказал о пугающей сексуальной связи и попросил совета

