Ракету с космическими аппаратами для Минобороны запустили с Плесецка

Ракету «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах МО запустили с Плесецка

Воздушно-космические силы (ВКС) России запустили с космодрома Плесецк в пятницу, 17 апреля, ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами в интересах Министерства обороны страны. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса» в телеграм-канале.

После старта ракету-носитель взяли на сопровождение средства наземного измерительного комплекса космодрома.

В «Роскосмосе» добавили, что старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме.

До этого ВКС России 3 апреля запустили ракету «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк. Пуск был успешным, о его полезной нагрузке не сообщалось.

Ранее «Роскосмос» назвал дату старта грузового корабля «Прогресс МС-34» с космодрома Байконур.