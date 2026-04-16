23:39, 16 апреля 2026Мир

Раскрыт срок введения 20-го пакета санкций против России

Юлия Мискевич
Фото: Jana Rodenbusch / Reuters

Европейский союз планирует на следующей неделе утвердить новый кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, а также 20-й пакет санкционных ограничений в отношении России. Об этом сообщает эстонское издание Postimees со ссылкой на главу внешнеполитической службы ЕС Каю Каллас.

По словам Каллас, в ближайшие дни Совет по иностранным делам Евросоюза рассмотрит оба вопроса. Ожидается, что решения будут приняты в ходе предстоящих заседаний.

Ранее министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар заявил, что Словакия намерена блокировать 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза (ЕС) до получения гарантий возобновления работы нефтепровода «Дружба».

