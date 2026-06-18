Массированный налет дронов на Москву, фейки в учебниках и аномальная жара в июле. Что нового к утру 18 июня

В ночь на 18 июня Москва пережила массированную атаку БПЛА — около 180 дронов были сбиты на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин. Как под подсчитало ТАСС, это самая крупная атака на Москву с начала года.

Несколько БПЛА достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также на территории рынка «Садовод» упавшие обломки дрона незначительно повредили одно из зданий. Пострадавших нет.

В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина , сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас жителей эвакуируют, пострадавших нет.

Также различные повреждения из-за атаки БПЛА зафиксированы в Люберцах, Чехове, Павловском Посаде и Электростали. Еще загорелась кровля торгового центра «Белая Дача». Из пострадавших — в Электростали женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации она отказалась.

В Гукове Ростовской области один человек погиб в результате атаки БПЛА , сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Еще два человека находятся в больнице. По словам губернатора, также поврежден тепловоз и здания двух коммерческих объектов.