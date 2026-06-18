Массированный налет дронов на Москву, фейки в учебниках и аномальная жара в июле. Что нового к утру 18 июня
Атаки ВСУ на российские регионы за ночь
В ночь на 18 июня Москва пережила массированную атаку БПЛА — около 180 дронов были сбиты на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин. Как под подсчитало ТАСС, это самая крупная атака на Москву с начала года.
Несколько БПЛА достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Также на территории рынка «Садовод» упавшие обломки дрона незначительно повредили одно из зданий. Пострадавших нет.
В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом на улице Гагарина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Сейчас жителей эвакуируют, пострадавших нет.
Также различные повреждения из-за атаки БПЛА зафиксированы в Люберцах, Чехове, Павловском Посаде и Электростали. Еще загорелась кровля торгового центра «Белая Дача». Из пострадавших — в Электростали женщина получила незначительное ранение плеча, от госпитализации она отказалась.
В Гукове Ростовской области один человек погиб в результате атаки БПЛА, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Еще два человека находятся в больнице. По словам губернатора, также поврежден тепловоз и здания двух коммерческих объектов.
Всего за ночь на российские регионы было выпущено 555 БПЛА, сообщило Минобороны.
В Подмосковье разбился легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет Zlin-42 упал при заходе на посадку на аэродроме Вихрево в Сергиево-Посадском городском округе. На борту находились пилот, заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин, и пассажир — владелец самолета.
По предварительным данным, причиной аварии могла стать ошибка пилотирования. На земле никто не пострадал. Пожар потушили спасатели.
Росавиация классифицировала происшествие как катастрофу, транспортная прокуратура начала проверку.
Участникам СВО разрешили списывать кредиты до 10 млн рублей
Мера касается военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны не ранее 1 мая 2026 года, и их супругов, рассказал сенатор Айрат Гибатдинов.
Под списание попадают просроченные потребительские кредиты, микрозаймы и долги по кредитным картам при наличии судебного решения или исполнительного производства.
Общий лимит для семьи составляет 10 млн рублей.
Для оформления необходимо обратиться к судебным приставам с документами, подтверждающими контракт и наличие долга.
Мошенники атакуют бухгалтеров через письма с вирусами
Киберпреступники заражают компьютеры бухгалтеров вредоносными письмами и похищают деньги компаний через счета подставных лиц, рассказали в компании F6.
По данным специалистов, группировка Hive0117 с начала 2026 года атаковала более 3 тысяч организаций.
Злоумышленники отправляют письма под видом деловой переписки с темами вроде «Документы», «Счет на оплату», «Накладная» или «Акт сверки».
Вложения содержат вредоносные файлы, которые после открытия устанавливают программу удаленного доступа. С ее помощью мошенники получают пароли, данные из браузеров и могут проводить операции от имени сотрудников.
В F6 отметили, что около 400 атак оказались успешными, а средний ущерб компаниям достиг 10 млн рублей.
Школьников научат распознавать фейки и защищаться от интернет-манипуляций
В новый учебник по обществознанию для 9-х классов включили задание, которое учит школьников распознавать недостоверную информацию и противостоять манипуляциям в интернете.
Сам раздел посвящен дезинформации, фейковым новостям и информационной безопасности. Также там рассказывается о защите личных данных: как использовать антивирус, почему не стоит переходить по подозрительным ссылкам и общаться с незнакомцами.
Учебник уже включен в федеральный перечень и планируется к использованию в школах с 1 сентября 2026 года.
Россиянам рассказали, в каких регионах ожидается аномальная жара в июле
В июле температура выше климатической нормы ожидается в Мурманской и Архангельской областях, на востоке Карелии и в Дагестане, рассказала специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
По ее словам, теплее обычного также будет:
- в восточной части Якутии;
- на севере Хабаровского края;
- в Магаданской области;
- на Камчатке.
При этом в некоторых регионах, включая Коми, часть Архангельской и Вологодской областей, Урал и север Западной Сибири, июль может оказаться прохладнее нормы.
Биолог объяснила, может ли укусить паук
Пауки обычно стараются спрятаться от человека и не воспринимают его как добычу. Укус они используют только в крайнем случае — как защиту, рассказала биолог Людмила Мазанаева.
По ее словам, хотя все пауки ядовиты, большинство видов не опасны для людей: прокусить кожу глубоко они не могут, а яд действует в основном на насекомых и других беспозвоночных.
В России потенциальную угрозу представляют:
- крестовик;
- южнорусский тарантул;
- каракурт («черная вдова»).
Смертельные случаи после укуса каракурта встречаются редко, но тяжелые реакции требуют медицинской помощи.