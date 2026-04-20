Теперь вы знаете
Что происходит
20 апреля 2026, 05:00

Налет дронов на город-курорт, рост выплат по ОСАГО и ракета против града. Что нового к утру 20 апреля

Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. В результате погиб мужчина, еще один человек пострадал, а в городе зафиксировали многочисленные повреждения. Тем временем в России могут вырасти выплаты по ОСАГО и появиться независимый совет для контроля за расходами государства. Также в утреннем дайджесте рассказали о реестре пациентов с сахарным диабетом, обострении отношении США и Ирана и других событиях.

США заявили о перехвате иранского судна. Как ответил Тегеран

Президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США перехватили иранское торговое судно в Оманском заливе. По его словам, эсминец USS Spruance остановил судно Touska, которое якобы пыталось прорвать блокаду, и повредил его, чтобы остановить движение.

В ответ, как сообщили в Корпусе стражей исламской революции, иранские беспилотники атаковали американские военные корабли. В Иране действия США назвали «вооруженным пиратством».

На фоне новостей о срыве переговоров между США и Ираном, а также сообщений о ударе по иранскому судну цена нефти марки Brent резко выросла до $96 за баррель.

Больше полезных знаний
Атака БПЛА на Туапсе и Севастополь: что произошло

Ночью Туапсе пережил массированную атаку беспилотников. В результате в морском порту, по предварительным данным, один мужчина погиб и один пострадал, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Известно также, что в порту после ударов БПЛА начался пожар. В самом городе обломки дронов повредили остекление в начальной школе и детском саду, музее, церкви, многоквартирном доме и газовую трубу.

Поздним вечером 19 апреля крупной атаке подвергся и Севастополь. По данным главы города Михаила Развожаева, сбито восемь БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана. Предварительно, никто не пострадал, но есть разрушения нескольких домов и гаража.

В России запустили регистр пациентов с сахарным диабетом

В него вносят данные о лечении каждого пациента: какие лекарства он принимает, в каких дозах, какие устройства использует для контроля сахара и есть ли осложнения.

Также система собирает общую статистику — например, сколько пациентов обеспечены лекарствами и средствами контроля глюкозы, а также данные по детям и беременным с диабетом.

Регистр стал частью новой системы учета социально значимых заболеваний, которая начала действовать с 1 марта.

Больше полезных знаний
В России предложили создать бюджетный совет для контроля за расходами государства

Бюджетный совет при Федеральном собрании России по задумке будет независимо оценивать финансовые решения властей. С такой инициативой выступили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Предполагается, что новый орган будет анализировать состояние бюджета, проверять прогнозы и следить за тем, соблюдается ли бюджетное правило. Идея появилась из-за частого пересмотра бюджетного правила.

Бюджетное правило — это...

механизм, который ограничивает траты нефтегазовых доходов государства.

Если нефть продается дороже установленной базовой цены, лишние доходы отправляют в резервы. Если дешевле — из резервов берут деньги, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Больше полезных знаний
Выплаты по ОСАГО могут вырасти до 2 млн рублей

Правительство России поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсации по ОСАГО до 2 млн рублей. Инициативу предложил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас лимит выплат составляет 400 тыс. рублей за ущерб имуществу и 500 тыс. рублей за вред жизни и здоровью.

Законопроект предполагает повысить максимальную выплату до 2 млн рублей и тем самым приблизить ее к уровню выплат по ОСГОП.

ОСГОП — это...

обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами. Этот полис обязаны оформлять компании и водители, которые занимаются коммерческими перевозками людей на любом транспорте (кроме метрополитена) — например, автобусы, поезда, такси и др.

Примеры выплат:

  • если причинен вред здоровью пассажира — до 2 000 000 ₽;
  • в случае смерти — до 2 025 000 ₽;
  • за ущерб имуществу — до 23 000 ₽.

Если документ примут, новые правила могут вступить в силу с 1 марта 2027 года.

Больше полезных знаний
Названы самые необычные услуги, которые предлагают вместе с микрозаймом

Некоторые микрофинансовые организации при оформлении займа предлагают клиентам дополнительные платные услуги. Как сообщил финансовый уполномоченный Юрий Воронин, среди них встречаются довольно необычные — например:

  • расшифровка снов;
  • расклады Таро;
  • составление натальных карт и гороскопов.

Также заемщикам могут предлагать юридические консультации, сервисы по подбору финансовых решений, программы для снижения долговой нагрузки или даже сервисы по поиску аналогов лекарств.

В Банке России добавили, что чаще всего микрофинансовые организации добавляют к займам страховки. Также клиентам могут предлагать платные юридические консультации, полисы добровольного медицинского или имущественного страхования, а еще сервисы вроде проверки или «улучшения» кредитного рейтинга.

В России создали ракету для борьбы с градом

Российские ученые придумали специальную ракету, которая помогает бороться с градом. Разработку зарегистрировали в Роспатенте.

Принцип действия простой: ракету запускают в градовое облако, и она распыляет вещества, из-за которых лед начинает формироваться в виде мелких кристаллов. В итоге из облака выпадает обычный дождь или мелкий лед, а крупный град не образуется.

То есть ракета фактически «разбивает» будущий град на мелкие части, чтобы он не повредил урожай и здания.

Больше полезных знаний
