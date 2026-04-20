Налет дронов на город-курорт, рост выплат по ОСАГО и ракета против града. Что нового к утру 20 апреля

Президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США перехватили иранское торговое судно в Оманском заливе. По его словам, эсминец USS Spruance остановил судно Touska, которое якобы пыталось прорвать блокаду, и повредил его, чтобы остановить движение.

В ответ, как сообщили в Корпусе стражей исламской революции, иранские беспилотники атаковали американские военные корабли. В Иране действия США назвали «вооруженным пиратством».

На фоне новостей о срыве переговоров между США и Ираном, а также сообщений о ударе по иранскому судну цена нефти марки Brent резко выросла до $96 за баррель.