03:03, 20 апреля 2026

Стоимость нефти Brent резко взлетела до $96 за баррель
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Edgar Su / Reuters

Стоимость нефти марки Brent резко взлетела до 96 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные investing.com.

Рост произошел на фоне новостей об ожидаемой отмене переговоров США и Ирана, а также захвата иранского контейнеровоза.

Ранее стало известно, что заявление главы МИД Ирана о полном открытии Ормузского пролива обвалило мировые цены на нефть. Стоимость барреля марки Brent впервые более чем за месяц упала ниже 90 долларов и продолжила снижаться, составляя к моменту написания материала 87,8 доллара.

До этого президент США Дональд Трамп признал удар по мировой экономике, нанесенный событиями на Ближнем Востоке.

    Последние новости

    «Вооруженное пиратство». США захватили иранское торговое судно в Оманском заливе. Чем ответил Тегеран?

    Мужчина два месяца продержал похищенную девушку в машине

    Появилось видео атаки эсминца США на иранское торговое судно в Оманском заливе

    Стоимость нефти Brent резко взлетела

    Названы две причины внезапных пробуждений в три часа ночи

    Россиян начали принуждать к покупке раскладов таро при оформлении микрозаймов

    Жители Краснодарского края проснулись от десятков взрывов

    Евродепутат назвал кредит для Украины ложью и подставой

    Названы серьезные последствия закрытия Ормузского пролива для Европы

    Ирландский журналист раскрыл унижение Зеленского

    Все новости
