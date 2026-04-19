Новые переговоры США и Ирана, смерть айфонов из-за одного приложения и социальные лавочки. Главное за 19 апреля

На этот раз, по словам Трампа, он рассчитывает заключить сделку. Но если соглашения не будет, США уничтожат все электростанции и мосты в Исламской Республике, снова пообещал он.

Кто будет участвовать в переговорах

Сначала СМИ написали, что американскую делегацию в Исламабаде возглавит вице-премьер Джей Ди Вэнс. Но Трамп это опроверг.

Он сказал, что Вэнс «великолепен», но в переговорах он не будет участвовать из соображений безопасности. Секретная служба США не успеет подготовиться, так как до встречи остается меньше суток.

Зато в составе переговорщиков будут зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. Они участвовали также в трехсторонних переговорах по Украине.

Иран отказался от переговоров с США

Хотя Вашингтон отправил своих переговорщиков в Исламабад, не факт, что встреча состоится.

Иранские СМИ пишут, что Тегеран не отправит свою делегацию в Пакистан, пока США не снимут блокаду Ормузского пролива.

После неудачного первого раунда переговоров стороны общались через пакистанского посредника, заявили в Тегеране.

Там считают, что встреча была безрезультатной «из-за чрезмерных требований и амбиций американской стороны».

Обновление: Иран отказался от второго этапа переговоров с США, сообщили иранские СМИ.