Новые переговоры США и Ирана, смерть айфонов из-за одного приложения и социальные лавочки. Главное за 19 апреля
Трамп объявил о новых переговорах с Ираном. Что на это ответил Тегеран
21 апреля истекает срок перемирия, о котором договорились враждующие стороны.
На этот раз, по словам Трампа, он рассчитывает заключить сделку. Но если соглашения не будет, США уничтожат все электростанции и мосты в Исламской Республике, снова пообещал он.
Кто будет участвовать в переговорах
Сначала СМИ написали, что американскую делегацию в Исламабаде возглавит вице-премьер Джей Ди Вэнс. Но Трамп это опроверг.
Он сказал, что Вэнс «великолепен», но в переговорах он не будет участвовать из соображений безопасности. Секретная служба США не успеет подготовиться, так как до встречи остается меньше суток.
Зато в составе переговорщиков будут зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф. Они участвовали также в трехсторонних переговорах по Украине.
Иран отказался от переговоров с США
Хотя Вашингтон отправил своих переговорщиков в Исламабад, не факт, что встреча состоится.
Иранские СМИ пишут, что Тегеран не отправит свою делегацию в Пакистан, пока США не снимут блокаду Ормузского пролива.
После неудачного первого раунда переговоров стороны общались через пакистанского посредника, заявили в Тегеране.
Там считают, что встреча была безрезультатной «из-за чрезмерных требований и амбиций американской стороны».
Обновление: Иран отказался от второго этапа переговоров с США, сообщили иранские СМИ.
В Дагестане едва не прорвало еще одну дамбу. Прошлое ЧП привело к жертвам
На водохранилище Хала-Горк в Карабудахкентском районе Дагестана едва не прорвало плотину.
Там скопилось много мусора и был риск, что водохранилище переполнится, рассказали в МЧС.
Спасатели почистили трубу на дамбе и полностью устранили угрозу, заявили в ведомстве.
Предыдущий прорыв дамбы в регионе привел к ужасающим последствиям. Это случилось вечером 5 апреля на Геджухском водохранилище. Три поселка затопило, некоторые дома ушли под воду почти полностью.
Были и человеческие жертвы: погибли трое детей и две женщины.
Как писали СМИ, дамба была в аренде у местных виноделов. Место, в котором ее прорвало, не было забетонировано, хотя арендаторы неоднократно жаловались властям на состояние объекта.
«Нет нефти — нет денег»: Венгрия выдвинула Украине условие по кредиту от Евросоюза
Венгрия отказалась одобрить кредит ЕС для Украины без поставок нефти по «Дружбе». Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Киев согласился возобновить транзит сырья. Но при условии, что Будапешт снимет вето на кредит в €90 млрд, который Украина рассчитывает получить от Евросоюза.
Позиция Венгрии не изменилась: если не будет нефти, то не будет и денег.
Вопрос о кредите для Киева Совет ЕС по иностранным делам должен рассмотреть 21 апреля.
Украина перестала поставлять нефть по трубопроводу «Дружба» Венгрии и Словакии в конце января якобы из-за того, что тот был поврежден. Будапешт в ответ заблокировал выделение Киеву кредита.
Москва считает, что ЕС в любом случае нашел бы способ выделить Украине деньги. Это произошло бы, даже если бы партия Виктора Орбана, который выступает за вето на кредит без открытия «Дружбы», не проиграла на парламентских выборах, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Тут не нужно питать каких-то иллюзий на этот счет», — заключил он.
Что еще важно: стоп-лист болезней для охранников, социальные скамейки и причина поломки айфонов
Людям с тревогой, депрессией и слепотой запретили работать охранниками. Перечень заболеваний, с которыми нельзя будет заниматься частной охраной, разработал Минздрав. В нем 65 болезней, из них 62 — это различные психические расстройства.
Например, в охранники не возьмут с тревожным расстройством или депрессией, если они хронические или затяжные.
В Госдуме предложили ставить рядом с каждым подъездом «социальные скамейки». Размещать их нужно не дальше 30 м от крыльца, что важно для пенсионеров и инвалидов, которым трудно ходить. А устанавливать в упрощенном порядке — просто по заявлению жильца, считает депутат Каплан Панеш. Ставить их могли бы и сами жильцы за свой счет. В этой ситуации управляющие компании должны согласовывать это в течение 14 дней.
Минпросвещения отказалось делать «пятую четверть» в школах. Такую идею ранее высказали в Общественной палате.
Замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб посетовал, что в течение учебного года школьники перегружены и им не до творческих занятий. А вот в начале июня можно было бы отвести 15 дней как раз на такие уроки.
Приложение Telega превращает айфоны в «кирпичи». Гаджеты, на которых стоит неофициальный клон мессенджера, после обновления до свежей версии iOS 26.4.1 перестают работать, утверждает «Код Дурова». Реанимировать их получается только через резервную копию.
Ранее приложение исчезло из App Store, а iOS стала предлагать пользователям удалить его с устройств из-за наличия вредоносного кода.
Сам Telegram стал помечать пользователей, которые пользуются мессенджером через неофициальные приложения.
Что еще интересно: эвакуация в цирке из-за тигра и миллион роз в подъезде
В Ростове-на-Дону эвакуировали цирк из-за слишком ловкого тигра. Во время опасного номера на арене обрушилась защитная сетка. Хищник воспользовался этим и прыгнул прямо в зрительный зал.
Но его целью были не гости представления. Он выбежал из шатра на улицу. Там ему, по всей видимости, не понравилось, и скоро он вернулся обратно.
В это время циркачи спешно эвакуировали зрителей. Обошлось без жертв.
Россиянам рассказали, какое число лучше не публиковать в соцсетях. Речь про «число зверя» — 666. Его могут посчитать пропагандой сатанизма (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено).
Например, жителя Томска арестовали на 14 суток за то, что он показал в спецприемнике свои татуировки, среди которых было «число зверя» — 666, сообщило РИА «Новости».
В московском подъезде оставили миллион алых роз. Было ли это признанием в любви или искренними извинениями, выяснить так и не удалось. За цветами пока так никто и не пришел, написала Baza.
Загадкой остается и то, кто принес столько цветов. Но вряд ли это был бедный художник, как в известной песне. Копить ему пришлось бы очень долго.
стоят розы, которые оставили в подъезде
Доставщикам пришлось разгружать цветы всю ночь.