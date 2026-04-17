СПОТ без переходного периода, Ozon с новыми правилами и смягчение налоговой реформы для МСБ: главные деловые новости недели

Теперь заявитель (импортер, комиссионер, агент и др.) должен должен будет заранее оформлять электронный документ о предстоящей поставке. Не позднее чем за 2 календарных дня до ввоза товара.

В нем указываются основные данные о сделке:

ИНН участников;

поставщик;

перевозчик;

другие стороны;

10-значный код ТН ВЭД ЕАЭС;

стоимость товара по договору;

сумма обеспечительного платежа;

данные транспорта;

информация о возможном освобождении от платежа.

При оформлении документа нужно будет внести обеспечительный платеж.

Его сумма должна быть не меньше, чем налоги (НДС и акциз), которые придется заплатить при ввозе товара. Но если товар подакцизный с маркировкой, то акциз можно не учитывать.

Деньги нужно внести на казначейский счет не позднее, чем за 2 дня до ввоза товаров.

Кого освободят от обеспечительного платежа:

крупнейшие налогоплательщики;

заявители на налоговом мониторинге;

заявители в реестре уполномоченных экономических операторов;

заявители, которые ввозят товары без уплаты налогов;

заявители — резиденты свободной экономической зоны, совпадающей с таможенной границей ЕАЭС (по состоянию на 1 июля 2016 года);

заявители, которые перемещают товары между странами ЕАЭС через РФ транзитом;

заявители, которые ввозят предметы лизинга.

Эти категории смогут оформить документ позже — не позднее чем за 4 часа до ввоза товаров в Россию.

А если внесенная сумма обеспечительного платежа оказалась больше, чем указано в документе, переплату вернут. Механизм тот же, что и для возврата положительного сальдо единого налогового счета (ЕНС).

Также ко второму чтению в законопроект внесли два исключения:

Под действие СПОТ подпадут товары, которые ввозятся в Россию для продажи физлицам через электронные торговые площадки. Отнесение товаров к «для личного пользования» будет определять контролирующий орган СПОТ — исходя из характера и количества товаров, а также способа их покупки.

Под новую систему не подпадут товары, которые перемещаются между государствами — членами ЕАЭС через территорию России. Исключение возможно, если иное не установит правительство.

Под действие СПОТ не подпадут валюта, ценные бумаги, валютные ценности, дорожные чеки; нефть и товары, выработанные из нефти; электроэнергия и товары, которые перевозят трубопроводным видом транспорта. А также несколько других категорий товаров.