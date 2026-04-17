СПОТ без переходного периода, Ozon с новыми правилами и смягчение налоговой реформы для МСБ: главные деловые новости недели

СПОТ без переходного периода, Ozon с новыми правилами и смягчение налоговой реформы для МСБ: главные деловые новости недели13–17 апреля
Госдума приняла в третьем чтении закон о новом механизме ввоза товаров из ЕАЭС
Госдума приняла в третьем чтении закон о запуске системы ожидания подтверждения товаров (СПОТ) для ввоза из ЕАЭС с 1 июня. Сначала она будет распространяться только на автомобильные грузоперевозки.
СПОТ — система подтверждения ожидания товаров, инструмент для повышения прозрачности и законности импорта из стран ЕАЭС, а также для усиления налогового контроля на границе.
Согласно новой системе:
- Импортер должен будет за два календарных дня до ввоза товаров из стран ЕАЭС сформировать электронный документ о предстоящей поставке и направить в ФНС.
- Вместе с этим импортер должен внести на казначейский счет обеспечительный платеж: это косвенные налоги, которые платятся при ввозе — НДС и акцизы.
- После проверки документа ФНС выдаст импортеру QR-код, который нужно передать перевозчику.
- Перевозчик покажет QR-код на таможне.
За нарушение требований СПОТ (например, отсутствие QR-кода) предусмотрены штрафы и запрет на ввоз товара.
Новый механизм вводят, чтобы повысить собираемость налогов (НДС и акцизов) при ввозе товаров и минимизировать «серый» импорт.
Теперь заявитель (импортер, комиссионер, агент и др.) должен должен будет заранее оформлять электронный документ о предстоящей поставке. Не позднее чем за 2 календарных дня до ввоза товара.
В нем указываются основные данные о сделке:
- ИНН участников;
- поставщик;
- перевозчик;
- другие стороны;
- 10-значный код ТН ВЭД ЕАЭС;
- стоимость товара по договору;
- сумма обеспечительного платежа;
- данные транспорта;
- информация о возможном освобождении от платежа.
При оформлении документа нужно будет внести обеспечительный платеж.
Его сумма должна быть не меньше, чем налоги (НДС и акциз), которые придется заплатить при ввозе товара. Но если товар подакцизный с маркировкой, то акциз можно не учитывать.
Деньги нужно внести на казначейский счет не позднее, чем за 2 дня до ввоза товаров.
Кого освободят от обеспечительного платежа:
- крупнейшие налогоплательщики;
- заявители на налоговом мониторинге;
- заявители в реестре уполномоченных экономических операторов;
- заявители, которые ввозят товары без уплаты налогов;
- заявители — резиденты свободной экономической зоны, совпадающей с таможенной границей ЕАЭС (по состоянию на 1 июля 2016 года);
- заявители, которые перемещают товары между странами ЕАЭС через РФ транзитом;
- заявители, которые ввозят предметы лизинга.
Эти категории смогут оформить документ позже — не позднее чем за 4 часа до ввоза товаров в Россию.
А если внесенная сумма обеспечительного платежа оказалась больше, чем указано в документе, переплату вернут. Механизм тот же, что и для возврата положительного сальдо единого налогового счета (ЕНС).
Также ко второму чтению в законопроект внесли два исключения:
- Под действие СПОТ подпадут товары, которые ввозятся в Россию для продажи физлицам через электронные торговые площадки. Отнесение товаров к «для личного пользования» будет определять контролирующий орган СПОТ — исходя из характера и количества товаров, а также способа их покупки.
- Под новую систему не подпадут товары, которые перемещаются между государствами — членами ЕАЭС через территорию России. Исключение возможно, если иное не установит правительство.
Под действие СПОТ не подпадут валюта, ценные бумаги, валютные ценности, дорожные чеки; нефть и товары, выработанные из нефти; электроэнергия и товары, которые перевозят трубопроводным видом транспорта. А также несколько других категорий товаров.
Из итоговой версии закона убрали норму о переходном периоде. Ранее предполагалось, что он будет действовать с 1 апреля по 30 июня 2026 года.
Нормы закона будут применяться к товарам, которые ввозятся на территорию России начиная с 1 июня 2026 года.
Ранее про СПОТ мы уже рассказывали в дайджесте новостей от 20 марта.
Ozon ужесточил правила работы для селлеров
С 14 апреля у Ozon поменялись правила работы для селлеров.
Во-первых, выросли штрафы за превышение индекса ошибок в realFBS Standard. Речь о доле отмен по вине продавца и просроченных отгрузок за последние 14 дней.
Штраф за отмену заказа по вине продавца считают по новым ставкам
|Индекс ошибок
|Штраф — процент от стоимости всех товаров в отправлении
|до 2,1%
|9%
|2,1–5%
|18%
|5,1–10%
|27%
|более 10%
|27%
Минимальная стоимость штрафа осталась на уровне 150 рублей. Максимальная поднялась до 7000 рублей.
Во-вторых, с 15 апреля 2026 года Ozon ужесточил контроль за объединением товаров в карточки.
Объединять в одну карточку разные модели, категории или бренды нельзя — это вводит покупателей в заблуждение.
При однократном нарушении маркетплейс уведомит селлера и уберет некорректную группу из выдачи: товары будут показываться отдельно.
Грубым нарушением сочтут систематические ошибки, а также случаи, когда с нарушениями создано более 30% всех объединений в кабинете. Тогда показ таких групп могут приостановить и удержать штраф — 1000 рублей за каждый случай.
Штрафа не будет, если исправить нарушение в течение 7 дней после уведомления: достаточно расформировать неверные карточки в разделе «Товары», «Объединить товары», «Модель» или подтвердить корректность объединения.
Плюс с 14 апреля 2026 года срок вывоза товаров со склада силами маркетплейса сокращен с 65 до 60 календарных дней после получения заявки.
Временно смягчили последствия налоговой реформы
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о временном освобождении части предпринимателей на УСН и ПСН от налога на добавленную стоимость (НДС).
С 1 апреля по 31 декабря 2026 года от НДС освободят юрлиц и ИП в сфере общепита, которые стали плательщиками налога только с начала 2026 года.
Требование по соответствию средней зарплаты сотрудников региональному уровню до конца года не актуально.
Помимо этого:
- Срок подачи уведомления о переходе на УСН для ИП продлили до 1 июня 2026 года. По общему правилу это нужно было бы сделать до 31 декабря 2025. Сейчас поправки позволяют перейти на УСН «задним числом».
- ИП, которые утратили право на патент с 1 января, и те, кто совмещал патент и УСН в декабре 2025 года, до 1 июня 2026 года могут выбрать объект налогообложения по УСН — «доходы» или «доходы минус расходы». По общему правилу сделать это нужно было до 31 декабря.
По словам члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Чижова, меры должны упростить адаптацию бизнеса.
Что еще важно
- Российские производители шин, среди которых «Кордиант», «Кама», Ikon Tyres и «Белшина», инициировали в ЕЭК специальное защитное расследование. Они хотят добиться ограничения импорта — прежде всего из Китая: он занимает около трех четвертей поставок легковых шин в РФ. Поводом стал резкий рост ввоза: в 2025 году импорт из Китая превысил $510 млн, а в январе — феврале 2026 года прибавил еще 31% год к году. Российские заводы же в 2025 году работали не на полную мощность — она составила около 51%, а выпуск легковых шин снизился на 20%.
- ИТ-комитет Госдумы отклонил законопроект, который предлагает ввести обязательную маркировку ИИ-видео для социальных сетей, видеохостингов и сайтов. Первый зампредседателя ИТ-комитета Антон Горелкин считает это предложение избыточным и нереализуемым. С учетом скорости генерации ИИ-контента придется маркировать 90% интернета.
- Минфин предложил ввести акциз на импортную металлургическую продукцию из жидкой стали. Механизм будет аналогичен тому, который уже действует для отечественных производителей. Законопроект разослали на согласование по ведомствам, а введение ожидают или в 2026 году, или с 1 января 2027 года.
- Правительство установило временный разрешительный порядок экспорта гелия за пределы ЕАЭС до конца 2027 года. Гелий внесли в список товаров с ограничениями на вывоз, экспорт будут разрешать только точечно, по решению председателя правительства или курирующего вице-премьера на основании предложений Минпромторга. Мера направлена на стабильное обеспечение внутреннего рынка.
- Посещаемость торговых центров в России в 1 квартале 2026 года снизилась на 2% год к году. А относительно 2019 года падение составило около 25%, как сообщают Focus Technologies. Основные причины — рост онлайн-торговли, более осторожное потребление и уход части офлайн-ретейла, особенно fashion-сегмента. Из-за этого в ТЦ растет доля вакантных площадей, а сами центры все больше переориентируются на развлечения и общепит.
- Wildberries запустил в тестовом режиме сервис автокредитования, включая льготные ставки. Пользователи могут полностью удаленно оформить заем на покупку машины, кредитный договор заверяется электронной подписью.
- Минцифры продолжает бороться с VPN. Около 20 владельцев зарубежных каналов связи подписали мораторий на их расширение. То есть по мере роста такого трафика существующие каналы будут перегружаться — в итоге операторы сами начнут ограничивать VPN или делать доступ к зарубежным сервисам дороже. А иностранные сервисы, которые хотят продолжать работать в России, будут вынуждены переносить мощности в страну.
- Правительство утвердило новую систему признания микросхем российскими. Итоговый балл будет складываться из доли технологических операций, отечественных комплектующих, российского ПО и сложнофункциональных блоков. Пункты к постановлению начнут поэтапно применять с 1 июля 2026 года и с 1 января 2027 года.
- Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект о полном государственном финансировании производства и проката отечественных анимационных фильмов для детей и юношества. Ранее такая норма действовала только для художественного кино. Авторы инициативы пояснили, что разделение создавало неравные условия поддержки, хотя оба направления выполняют одинаково важную воспитательную функцию.
- ФАС намерена оценить конкуренцию на рынке электронных объявлений. Крупнейшим российским площадкам рынка — «Авито», «Авто.ру», «Профи.ру», «Хедхантер», «Циан», «Юла» и группе компаний «Яндекс» — направлены запросы. На основе полученных данных служба решит, нужны ли дальнейшие действия в отношении агрегаторов.
- Бизнес начал сталкиваться с таможенными доначислениями повышенных пошлин на товары, которые ввозятся из ряда «недружественных стран» через партнеров в ЕАЭС. Например, пошлина на французские духи выросла с 6,5% до 20%, а на помаду — до 35%. Ранее такая продукция не облагалась повторными сборами при пересечении российской границы. Это товары из специального перечня правительства, ставки по которым составляют от 15% до 50%.
Цифра недели: судебные иски
Количество принятых к рассмотрению исков в Российском арбитражном центре (РАЦ) при Российском институте современного арбитража за 2025 год выросло почти в 2 раза — до 443 шт. А общая сумма требований по новым спорам увеличилась почти в 6 раз — до 70,9 млрд рублей.
Сделка недели: банк и страхование
Совкомбанк купил 100% долей в ООО «Капитал Лайф страхование жизни» («Капитал LIFE») — это создает крупнейшую в России агентскую платформу по страхованию жизни. Позже «Капитал LIFE» и «Совкомбанк страхование жизни» станут единой компанией.