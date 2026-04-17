10 млн россиян «под колпаком» налоговой, рубль окреп, а экономика тормозит. Главное про деньги за неделю

10 млн россиян «под колпаком» налоговой, рубль окреп, а экономика тормозит. Главное про деньги за неделю11–17 апреля
## ВВП России падает. Виноваты зумеры?
Два месяца подряд в России сокращается ВВП: за январь и февраль российская экономика просела на 1,8%.
Президент Владимир Путин объяснил, что частично в этом виноваты погода и календарь. Например, в январе было на два рабочих дня меньше, чем год назад.
Но есть и более глубокие причины.
Нынешнее состояние российской экономики вызывает определенную тревогу на фоне перманентного ухудшения внешнеторговых условий.
По словам Набиуллиной, главная боль — это острая нехватка рабочих рук.
В профсоюзах нашли крайнего — зумеров. Мол, они не хотят работать от звонка до звонка и предпочитают платформенные подработки и фриланс.
Министр экономического развития Максим Решетников признал, что «ситуация в экономике непростая». Резервы компаний во многом исчерпаны. Предпринимателям приходится выживать в условиях дорогих кредитов, растущих зарплат персонала и налоговых изменений.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что у экономического блока правительства уже есть масса предложений, как придать экономике нужную динамику развития. Но конкретных шагов он не назвал.
Несмотря на тяжелое начало 2026 года, глобальные позиции России выглядят убедительно. По итогам прошлого года страна сохранила статус одной из ведущих держав мира.
таким стал ВВП России по итогам 2025 года.
По этому показателю мы удерживаем четвертое место в мире. Впереди нас только лидеры мировой экономики: Китай, США и Индия. Позади остались Япония и Германия.
Что происходит с рублем и когда власти его ослабят
С начала весны рубль укрепился на 15%. На неделе курс доллара опускался ниже 76 рублей (в марте, напомним, — до 85).
Дело в том, что конфликт США и Израиля с Ираном перевернул нефтяной рынок. Марка Urals в апреле в среднем торговалась дороже $100 за баррель. В страну хлынули потоки валютной выручки от экспортеров, которую компании вынуждены продавать для уплаты налогов в рублях. В то же время импортерам закупать доллары и евро нужно меньше — сказывается то самое замедление экономики.
Обычно от таких скачков экономику защищало бюджетное правило. Но в конце марта власти поставили его на паузу.
Если нефть стоит дороже установленной цены (сейчас это $59), Минфин покупает валюту на сверхдоходы и откладывает их в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если нефть падает — продает валюту из кубышки, чтобы компенсировать провал доходов.
Весной Минфин хотел изменить параметры правила, но резкий скачок цен спутал карты. Без скупки излишков валюты государством рубль оказался на свободе и начал укрепляться.
По плану пауза в покупке валюты планировалась до 1 июля. Но министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство вернется к операциям раньше срока. Это значит, что Минфин скоро выйдет на рынок скупать валюту, что искусственно ослабит рубль.
Когда именно это случится, неизвестно. Поэтому пока аналитики ориентируются на другую дату — 27 мая 2026 года.
В этот день или около него может быть дно рынка по доллару.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин объясняет, что 27 мая государству нужно выплатить 2,3 млрд евро по своим облигациям. Платить Минфин будет в рублях, поэтому ему выгоден максимально низкий курс иностранной валюты в день расчетов.
Подобный трюк мы уже наблюдали в ноябре 2025 года. Если сценарий повторится, то конец мая станет лучшим моментом для покупки валюты.
Почему арестовали авторов инвест-каналов в Telegram
Админов популярных телеграм-каналов «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ» отправили в СИЗО. Их обвиняют в манипуляции ценами на акции
Как считают следователи, трейдеры использовали классическую биржевую схему под названием «накачай и сбрось» (Pump and dump). Они заранее покупали акции по низкой цене со своих личных счетов. Затем в каналах публиковали агрессивные посты, где обещали рост котировок на десятки процентов и называли анализируемые бумаги «ракетой».
Доверчивые инвесторы бросались скупать акции, цена предсказуемо взлетала, и в этот момент авторы каналов быстро сбрасывали свои запасы на пике. После этого акции стремительно дешевели. Люди, купившие бумаги на пике, теряли деньги.
незаконных сделок провернули трейдеры за 2 года. Они успели проманипулировать котировками 19 различных компаний. Ущерб исчисляется десятками миллионов рублей.
Вычислить манипуляторов помог Центробанк. Умные алгоритмы сопоставили аномальные всплески торгов на бирже со временем публикации постов в Telegram.
Директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин отметил, что регулятор проверяет и других инвестблогеров.
Банк России предупреждает: недобросовестные инфлюенсеры все чаще используют активность подписчиков для личного обогащения. Выдавая заказную аналитику за честный инсайд, они призывают к совершению массовых сделок.
Рекомендовать покупку или продажу ценных бумаг по закону могут только инвестиционные советники с официальным статусом. Если обычный блогер агрессивно гонит вас покупать малоизвестную акцию без фундаментальных причин — это повод насторожиться и закрыть канал.
Что еще важно: контроль за переводами, замершая инфляция и бум кредитов
Почти 10 млн россиян рискуют попасть под налоговый контроль из-за переводов на карту. Эксперты подсчитали, что именно столько нелегальных арендодателей, мастеров бьюти-сферы и фрилансеров регулярно получают на свои счета доходы в обход кассы. В этот же список попадут и те самозанятые, кто превысил лимит заработка в 2,4 млн рублей в год. Напомним, с 2027 года Центробанк и ФНС начнут автоматически обмениваться данными о счетах граждан, чтобы искать теневой бизнес. При этом экономисты успокаивают: переводы родственникам или сборы на подарок коллеге инспекторов не заинтересуют.
Цены взяли паузу, но прогнозы не радуют. С 7 по 13 апреля официальная инфляция в России составила 0%. Сильнее всего за неделю подешевели поездки в Юго-Восточную Азию (–7,7%), а подорожало проживание в отелях 4 и 5 звезд (+1,8%). Несмотря на позитивные цифры недели, опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз инфляции на 2026 год до 5,5%, а на 2027 год — до 4,4%. Следом выросли и прогнозы по среднегодовой ключевой ставке: до 14,1% в 2026-м и 10,7% в 2027-м.
Россияне массово набирают кредиты наличными. В марте количество таких займов выросло на 56% по сравнению с прошлым годом и превысило 2 млн штук. Люди берут в среднем по 200 тысяч рублей на 28 месяцев. Глава Минэкономразвития Максим Решетников предупреждает: ждать дешевых кредитов в ближайшее время не стоит, банки держат ставки высокими вслед за жесткой политикой регулятора.
Банки распродают долги россиян коллекторам. Общая просрочка граждан по кредитам достигла 1,6 трлн рублей. Чтобы не судиться самим, банки и микрофинансовые организации стали массово продавать проблемные договоры профессиональным взыскателям. Сейчас каждый четвертый новый заемщик получает отказ в кредите, но даже это не останавливает рост плохих долгов на рынке.
Капитализацию России хотят разогнать до квадриллиона. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что к 2030 году стоимость всей земли и недвижимости должна превысить 1 квадриллион рублей. Сейчас эта цифра составляет 920 триллионов — примерно как у Нью-Йорка. Нормально ли это и на что влияет этот показатель, недавно разбирали в отдельном материале.