«Вооруженное пиратство». США захватили иранское торговое судно в Оманском заливе. Чем ответил Тегеран?

Тегеран нанес удары по военным кораблям США в ответ на захват иранского судна

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты захватили иранское торговое судно, пытавшееся прорвать блокаду в Оманском заливе.

По его словам, ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska и передал им предупреждение с требованием остановиться. Глава Белого дома добавил, что иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому военный корабль Соединенных Штатов остановил их, пробив дыру в машинном отделении.

В настоящее время морские пехотинцы США контролируют это судно Дональд Трамп Президент США

В ответ иранские беспилотники атаковали американские военные корабли, заявили в Корпусе стражей исламской революции. КСИР также обвинил США в «преступном деянии вооруженного пиратства».

Иран отказался от второго раунда переговоров с США

По данным агентства IRNA, Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Журналист Axios Барак Равид отметил, что Иран опасается, что под предлогом возобновления переговоров США могут нанести новые военные удары. По его словам, Тегеран снижает ожидания и относится к заявлениям о переговорах с Вашингтоном с подозрением.

При этом Дональд Трамп заявил, что представители Вашингтона отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном. Он объявил, что Вашингтон планирует заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта.

Думаю, мы заключим сделку в ближайшие день-два Дональд Трамп Президент США

Также политик заявил, что в случае отказа Тегерана от сделки, которую предлагает американская сторона, США уничтожат все электростанции и мосты в Иране.

Внутри Ирана произошел раскол

В Иране произошел раскол по поводу Ормузского пролива. По данным The Wall Street Journal, КСИР возмутился после сообщения министра иностранных дел Аббаса Аракчи об открытии Ормузского пролива. Это усилило разногласия между радикалами и умеренным политическим крылом в Иране.

По данным издания, заявление главы ведомства о том, что пролив «полностью открыт», было попыткой продемонстрировать гибкость на фоне истекающего срока перемирия. Сообщение также привело к падению цен на нефть и одобрению президента США Дональда Трампа, говорится в статье. Однако инициатива немедленно вызвала шквал критики внутри Ирана, пишет автор материала.

17 апреля Трамп заявил, что Тегеран согласился на постоянное открытие Ормузского пролива. Также американский лидер добавил, что параллельно Иран при содействии США занимается устранением морских мин в проливе. Глава Белого дома назвал происходящее «великим и выдающимся днем для всего мира».

Иран согласился никогда больше не закрывать Ормузский пролив. Он больше не будет использоваться как оружие против мира Дональд Трамп Президент США

Однако 18 апреля Иран снова перекрыл Ормузский пролив, пообещав открыть его лишь после снятия морской блокады США. До тех пор Тегеран будет считать проход судов через пролив «сотрудничеством с врагом», отмечается в заявлении ВМС КСИР.