Иран отказался от второго раунда переговоров с США

20:14, 19 апреля 2026

IRNA: Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Тегеран. Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

«Иран отказался принимать участие во втором раунде переговоров с Соединенными Штатами», — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители Вашингтона отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном. По его словам, делегация должна прибыть вечером 19 апреля.

Затем Трамп заявил, что в случае отказала Ирана от сделки, которую предлагают США, американская армия уничтожит все электростанции и мосты в Иране.

