Иран отказался от второго раунда переговоров с США

Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США. Об этом сообщает иранское агентство IRNA.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители Вашингтона отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном. По его словам, делегация должна прибыть вечером 19 апреля.

Затем Трамп заявил, что в случае отказала Ирана от сделки, которую предлагают США, американская армия уничтожит все электростанции и мосты в Иране.