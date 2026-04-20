Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:43, 20 апреля 2026Мир

Иран обвинил США в нарушении перемирия и пообещал ответить

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил США в нарушении перемирия и пообещал ответ на обстрел иранского судна в Оманском заливе. Заявление передает агентство Tasnim.

«Мы предупреждаем, что вооруженные силы Ирана вскоре ответят на это преступное деяние вооруженного пиратства со стороны США и примут соответствующие меры возмездия и эскалации», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский ракетоносный эсминец USS Spruance перехватил судно Touska и передал им предупреждение с требованием остановиться. Американский лидер добавил, что иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому военный корабль Соединенных Штатов остановил их, пробив дыру в машинном отделении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok