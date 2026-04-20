Иран обвинил США в нарушении перемирия и пообещал ответить

Иран обвинил США в нарушении перемирия и пообещал ответ

Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил США в нарушении перемирия и пообещал ответ на обстрел иранского судна в Оманском заливе. Заявление передает агентство Tasnim.

«Мы предупреждаем, что вооруженные силы Ирана вскоре ответят на это преступное деяние вооруженного пиратства со стороны США и примут соответствующие меры возмездия и эскалации», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американский ракетоносный эсминец USS Spruance перехватил судно Touska и передал им предупреждение с требованием остановиться. Американский лидер добавил, что иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому военный корабль Соединенных Штатов остановил их, пробив дыру в машинном отделении.