Иран атаковал американские корабли

КСИР: Тегеран атаковал американские корабли после нападения на иранское судно

Иран атаковал американские военные корабли, заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Тегеран нанес удар беспилотниками по военным кораблям США после того, как американские войска захватили иранское торговое судно в Оманском заливе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно Touska и передал им предупреждение с требованием остановиться. Американский лидер добавил, что иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому военный корабль Соединенных Штатов остановил их, пробив дыру в машинном отделении.