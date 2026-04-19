21:56, 19 апреля 2026

Иран заподозрил США в обмане

Axios: Иран опасается, что под предлогом переговоров США нанесут новые удары
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Иран опасается, что под предлогом возобновления переговоров США могут нанести новые военные удары. Об этом заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на иранских чиновников.

Отмечается, что Тегеран снижает ожидания и относится к заявлениям о переговорах с Вашингтоном с подозрением, рассматривая их как возможное прикрытие для внезапного удара.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители Вашингтона отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном. По его словам, делегация должна прибыть вечером 19 апреля.

Затем Трамп заявил, что в случае отказала Ирана от сделки, которую предлагают США, американская армия уничтожит все электростанции и мосты в Иране.

    Последние новости

    В российском городе горит морской порт. Что известно о массированной атаке дронов ВСУ?

    Командование ВСУ экстренно отправило в пехоту солдат близ Волчанска

    В Госдуме раскрыли способ получить две выплаты по больничному

    На Украине перевели в штурмовики отказавшихся задерживать дезертиров

    Иностранец тайно сбежал из своей страны и со словами «мы дома» оказался в России

    Дуров высказался о перспективе посадить его на десятилетия

    Снег выпал под Москвой

    Операторы российских БПЛА сорвали восстановления укреплений ВСУ в Харьковской области

    Стало известно о главной потере США в войне с Ираном

    В России назвали способ поражения закрытых антидроновыми сетями целей

    Все новости
