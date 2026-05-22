Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
США вводят пошлины на российский палладий
США планируют ввести пошлины в размере 109,1% на импорт необработанного российского палладия. Такое решение приняло американское министерство торговли после расследования о возможном субсидировании российских производителей.
Под ограничения могут попасть компании «Уральские инновационные технологии» и «Приокский завод цветных металлов». Власти США считают, что новые пошлины помогут защитить американских производителей и выровнять условия конкуренции.
СМИ: Трассу из России в Китай полностью перекрыли из-за ДТП
Серьезная авария с двумя фурами произошла возле погранперехода «Пограничный» в Приморье по дороге в китайский Суйфэньхэ. После ДТП трасса оказалась полностью перекрыта, сообщают СМИ.
По предварительным данным, грузовик с иностранными номерами пошел на обгон и врезался в прицеп другой фуры. От кабины одной из машин почти ничего не осталось.
Информации о пострадавших пока нет. На месте образовалась большая пробка.
Россияне массово выбирают отдых на Черном море
Спрос на курорты Черноморского побережья этим летом вырос до 95% по сравнению с прошлым годом, сообщили представители туриндустрии. Самыми популярными направлениями стали Анапа, Геленджик и Адлер.
По данным сервисов бронирования, интерес к Анапе вырос на 95%, к Витязево — на 85%, к Кабардинке — на 63%, а к Геленджику и Адлеру — более чем на 40%.
Эксперты связывают рост внутреннего туризма с конфликтом на Ближнем Востоке — из-за напряженной ситуации россияне стали реже выбирать ОАЭ, Египет и другие зарубежные направления.
Многие опасаются перелетов и предпочитают путешествовать по стране на поездах или автомобилях.
На фоне высокого спроса выросли и цены. Стоимость проживания на черноморских курортах увеличилась на 17−50%, тогда как в среднем по России рост составил около 4%.
Мошенники начали обманывать россиян с установкой кондиционера
На фоне жары и роста спроса на кондиционеры мошенники активизировали новые схемы обмана. По данным МТС «Защитник», в мае 2026 года продажи климатической техники выросли на 22% по сравнению с прошлым годом.
Аферисты создают фейковые сайты, предлагают «срочную установку» со скидками и просят предоплату, после чего исчезают. Также они рассылают фишинговые ссылки и могут представляться сотрудниками управляющих компаний, пишут «Известия».
Специалисты советуют пользоваться только проверенными сервисами, не переводить деньги заранее и не переходить по подозрительным ссылкам.
В России предложили проверить, почему школьников не всегда берут в 10-е классы
Взять на особый контроль соблюдение прав школьников при поступлении в 10-е классы попросил депутат Леонид Слуцкий. Он направил обращение в прокуратуру.
По словам парламентария, в ряде регионов школы не берут школьников в классы универсального профиля из-за среднего балла аттестата или результатов ОГЭ, хотя таких ограничений по закону нет.
Некоторые школы оставляют только профильные направления и в итоге у учеников просто нет возможности продолжить обучение, объяснил депутат.
На бумаге каждый ребенок в стране имеет право на полноценное качественное образование в школе, но на практике ситуация выглядит совсем иначе — за последние 10 лет количество школьников, поступающих в 10−11-е классы, снизилось с 55,7% до 42,7%.
Слуцкий отметил, что индивидуальный отбор разрешен только для профильных классов и классов с углубленным изучением предметов.
Москвичей предупредили о гигантских леопардовых слизнях
Их длина может достигать 20 сантиметров, рассказал биолог Павел Глазков. Вид получил название из-за своего пятнистого окраса.
Эксперт предупредил, что слизни могут переносить паразитов. Поэтому зелень и овощи нужно тщательно мыть — маленького слизня легко не заметить на листьях.
Кроме того, в Москве и Подмосковье можно встретить редкого черно-синего слизня, занесеннего в Красную книгу Москвы и Подмосковья. Глазков отметил, что уничтожать крупных слизней не стоит, так как они могут оказаться охраняемым видом.
Россиянка купила дворец за 2,4 тысячи рублей
Речь о дворце Радзивиллов XVIII века в белорусском Дятлово. Россиянке он обошелся всего за 94,5 белорусских рублей — около 2,4 тысячи российских рублей.
Историческое здание площадью более 1,5 тысячи квадратных метров пустовало с 2010 года и постепенно разрушалось. Ранее дворец несколько раз безуспешно пытались продать даже после снижения цены до символических 90 белорусских рублей (около 2400 российских).
По условиям сделки женщина должна восстановить дворец в течение пяти лет. Она планирует открыть в здании апарт-отель, кафе и музейные залы.