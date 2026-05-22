Что происходит
22 мая 2026, 05:00

Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая

Пошлины США на редкий металл из РФ, сложности с зачислением в 10-й класс и нашествие леопардовых слизней. Что нового к утру 22 мая
США планируют ввести пошлины в 109,1% на необработанный палладий из России. Ограничения могут затронуть две российские компании. Тем временем в Госдуме попросили разобраться, почему школьников не всегда зачисляют в 10-е классы. О том, как мошенники обманывают россиян с установкой кондиционеров, чем опасны гигантские леопардовые слизни, почему вырос спрос на отдых в Анапе и других событиях читайте в утреннем дайджесте.

США вводят пошлины на российский палладий

США планируют ввести пошлины в размере 109,1% на импорт необработанного российского палладия. Такое решение приняло американское министерство торговли после расследования о возможном субсидировании российских производителей.

Под ограничения могут попасть компании «Уральские инновационные технологии» и «Приокский завод цветных металлов». Власти США считают, что новые пошлины помогут защитить американских производителей и выровнять условия конкуренции.

Больше полезных знаний
Параллельный импорт — все. Как военные действия на Ближнем Востоке ударят по россиянам и бизнесу
Тяжело идет. Как российским производителям конкурировать с китайским импортом в 2026 году?

СМИ: Трассу из России в Китай полностью перекрыли из-за ДТП

Серьезная авария с двумя фурами произошла возле погранперехода «Пограничный» в Приморье по дороге в китайский Суйфэньхэ. После ДТП трасса оказалась полностью перекрыта, сообщают СМИ.

По предварительным данным, грузовик с иностранными номерами пошел на обгон и врезался в прицеп другой фуры. От кабины одной из машин почти ничего не осталось.

Информации о пострадавших пока нет. На месте образовалась большая пробка.

Россияне массово выбирают отдых на Черном море

Спрос на курорты Черноморского побережья этим летом вырос до 95% по сравнению с прошлым годом, сообщили представители туриндустрии. Самыми популярными направлениями стали Анапа, Геленджик и Адлер.

По данным сервисов бронирования, интерес к Анапе вырос на 95%, к Витязево — на 85%, к Кабардинке — на 63%, а к Геленджику и Адлеру — более чем на 40%.

Эксперты связывают рост внутреннего туризма с конфликтом на Ближнем Востоке — из-за напряженной ситуации россияне стали реже выбирать ОАЭ, Египет и другие зарубежные направления.

Многие опасаются перелетов и предпочитают путешествовать по стране на поездах или автомобилях.

На фоне высокого спроса выросли и цены. Стоимость проживания на черноморских курортах увеличилась на 17−50%, тогда как в среднем по России рост составил около 4%.

Больше полезных знаний
От древней цивилизации до города будущего. 7 необычных мест Татарстана, кроме Казани, куда стоит поехать 
Старинные города России без толп туристов. 9 неочевидных маршрутов на выходные

Мошенники начали обманывать россиян с установкой кондиционера

На фоне жары и роста спроса на кондиционеры мошенники активизировали новые схемы обмана. По данным МТС «Защитник», в мае 2026 года продажи климатической техники выросли на 22% по сравнению с прошлым годом.

Аферисты создают фейковые сайты, предлагают «срочную установку» со скидками и просят предоплату, после чего исчезают. Также они рассылают фишинговые ссылки и могут представляться сотрудниками управляющих компаний, пишут «Известия».

Специалисты советуют пользоваться только проверенными сервисами, не переводить деньги заранее и не переходить по подозрительным ссылкам.

В России предложили проверить, почему школьников не всегда берут в 10-е классы

Взять на особый контроль соблюдение прав школьников при поступлении в 10-е классы попросил депутат Леонид Слуцкий. Он направил обращение в прокуратуру.

По словам парламентария, в ряде регионов школы не берут школьников в классы универсального профиля из-за среднего балла аттестата или результатов ОГЭ, хотя таких ограничений по закону нет.

Некоторые школы оставляют только профильные направления и в итоге у учеников просто нет возможности продолжить обучение, объяснил депутат.

На бумаге каждый ребенок в стране имеет право на полноценное качественное образование в школе, но на практике ситуация выглядит совсем иначе — за последние 10 лет количество школьников, поступающих в 10−11-е классы, снизилось с 55,7% до 42,7%.

Леонид Слуцкий

Слуцкий отметил, что индивидуальный отбор разрешен только для профильных классов и классов с углубленным изучением предметов.

Больше полезных знаний
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Колледж или вуз: как выбор девятиклассников скажется на их карьере и перспективах

Москвичей предупредили о гигантских леопардовых слизнях

Их длина может достигать 20 сантиметров, рассказал биолог Павел Глазков. Вид получил название из-за своего пятнистого окраса.

Эксперт предупредил, что слизни могут переносить паразитов. Поэтому зелень и овощи нужно тщательно мыть — маленького слизня легко не заметить на листьях.

Кроме того, в Москве и Подмосковье можно встретить редкого черно-синего слизня, занесеннего в Красную книгу Москвы и Подмосковья. Глазков отметил, что уничтожать крупных слизней не стоит, так как они могут оказаться охраняемым видом.

Больше полезных знаний
Топ-5 ошибок при первой помощи на природе. Как не навредить до приезда врачей
Аптечка первой помощи на лето. Чем спастись от укусов, аллергии, травм и отравлений на природе

Россиянка купила дворец за 2,4 тысячи рублей

Речь о дворце Радзивиллов XVIII века в белорусском Дятлово. Россиянке он обошелся всего за 94,5 белорусских рублей — около 2,4 тысячи российских рублей.

Историческое здание площадью более 1,5 тысячи квадратных метров пустовало с 2010 года и постепенно разрушалось. Ранее дворец несколько раз безуспешно пытались продать даже после снижения цены до символических 90 белорусских рублей (около 2400 российских).

По условиям сделки женщина должна восстановить дворец в течение пяти лет. Она планирует открыть в здании апарт-отель, кафе и музейные залы.

Больше полезных знаний
Юрист рассказала, как взыскать алименты с предпринимателя
Агрессивные подростки захватывают ТЦ. Кто такие фудкортницы и как пережить стычку с ними без последствий
От невозможного на Земле кристалла до массовых могил неизвестной цивилизации. Топ научных открытий мая