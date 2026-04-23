Загрязнение воздуха на российском курорте, 10-кратный рост штрафов и погода на майские. Что нового к утру 23 апреля
Атака ВСУ на Самарскую область: есть жертвы и разрушения
Самарская область вновь отражает атаку беспилотников. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, в Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия один человек погиб. Предварительно, есть пострадавшие.
При атаке дронов на многоэтажный дом в Самаре повреждена крыша и несколько квартир. Есть пострадавшие, один человек госпитализирован.
атаковали российские территории в ночь с 22 на 23 апреля
По данным Минобороны, под удар попали 10 регионов в том числе:
- Крым;
- Астраханская область;
- Волгоградская область;
- Нижегородская область;
- Ростовская область;
- Самарская область;
- а также акватории Азовского и Черного морей.
В российском городе превышена норма вредных веществ в воздухе
Речь о Туапсе, где уже третий день из-за атаки БПЛА тушат крупный пожар на морском терминале.
С огнем борются 276 человек и 77 единиц техники.
После дождя в городе появился черный налет. Жителям рекомендуют меньше находиться на улице, не открывать окна и использовать маски.
В Кремле прокомментировали атаку на Сызрань
Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной.
Мы всегда рады видеть здесь наших американских друзей.
Штрафы за обман покупателей могут вырасти в 10 раз
В России предлагают резко ужесточить наказание для бизнеса за недостоверную информацию о товарах — например, если состав не соответствует заявленному.
Инициативу направил в правительство комитет Совфеда, Роспотребнадзор в целом ее поддержал.
Сейчас штрафы для производителя от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Они не менялись с 2014 года и часто не пугают нарушителей — им выгоднее заплатить и продолжать зарабатывать на фальсификате, пишут «Известия».
Санкции нужно увеличить до 10 раз, чтобы снизить число подделок и защитить покупателей, считают авторы идеи.
ЕГЭ не отменят в ближайшие годы
Отмена Единого государственного экзамена в России в ближайшее время не планируется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, альтернативная система поступления в вузы может появиться не раньше чем через 10 лет. Пока же ЕГЭ, несмотря на критику, остается самым понятным способом обеспечить равные условия для всех выпускников.
Каждый третий мужчина хочет в декрет вместо жены
Количество мужчин в России, готовых уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги, стремительно растет. По данным опроса сервиса SuperJob, впервые с 2015 года доли сторонников и противников такого решения сравнялись.
Что показал опрос:
- 33% — полностью готовы уйти в декрет;
- 17% — скорее готовы;
- 21% — скорее не готовы;
- 29% — категорически против.
Число противников при этом сократилось — год назад их было 34%.
В опросе участвовали 1,6 тыс. женатых мужчин, планирующих детей, и 1 тыс. работодателей.
Россиянам рассказали о погоде на майские праздники
В начале мая погода в России будет разной в зависимости от региона, но без экстремальных сюрпризов вроде сильных снегопадов.
- В Москве и центральной части страны ожидается умеренное тепло — примерно +10…+15 градусов. В начале праздников прохладнее и возможны дожди, к 9 мая станет немного теплее.
- В Санкт-Петербурге будет еще прохладнее: около +8 градусов на 1 мая и до +12 к Дню Победы, хотя в отдельные дни потеплеет до +15.
- На юге, например, в Волгограде, наоборот, уже почти лето — температура поднимется до +21 градуса, но пройдут дожди.
В целом южные регионы окажутся самыми комфортными — там ожидается +16…+21.
- В Сибири погода будет «скакать»: сначала тепло до +20, но затем похолодание. В Новосибирске к 9 мая около +10, в Красноярске температура может упасть до +6, а в Норильске сохранятся морозы до −5. В Иркутске без резких скачков — примерно +9…+15.
- На Дальнем Востоке будет прохладно и сыро: во Владивостоке до +17, но с частыми дождями, а в Хабаровске заметного потепления пока не ожидается.