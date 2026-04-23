Теперь вы знаете
Что происходит
23 апреля 2026, 05:00

Загрязнение воздуха на российском курорте, 10-кратный рост штрафов и погода на майские. Что нового к утру 23 апреля

Самарская область второй день подряд переживает атаку беспилотников. В Новокуйбышевске один человек погиб, а в Самаре под удар попал многоэтажный дом. Тем временем в Туапсе из-за пожара после атаки БПЛА зафиксировали загрязнение воздуха — людям рекомендуют поменьше выходить на улицу. Также в дайджесте рассказали, будет ли отмена ЕГЭ, хотят ли мужчины в декрет, что с погодой на майских праздниках и о других событиях.

Атака ВСУ на Самарскую область: есть жертвы и разрушения

Самарская область вновь отражает атаку беспилотников. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, в Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия один человек погиб. Предварительно, есть пострадавшие.

При атаке дронов на многоэтажный дом в Самаре повреждена крыша и несколько квартир. Есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

154 беспилотника

атаковали российские территории в ночь с 22 на 23 апреля

По данным Минобороны, под удар попали 10 регионов в том числе:

  • Крым;
  • Астраханская область;
  • Волгоградская область;
  • Нижегородская область;
  • Ростовская область;
  • Самарская область;
  • а также акватории Азовского и Черного морей.

В российском городе превышена норма вредных веществ в воздухе

Речь о Туапсе, где уже третий день из-за атаки БПЛА тушат крупный пожар на морском терминале.

По данным Роспотребнадзора, содержание бензола, ксилола и сажи в воздухе превышены в 2−3 раза.

С огнем борются 276 человек и 77 единиц техники.

После дождя в городе появился черный налет. Жителям рекомендуют меньше находиться на улице, не открывать окна и использовать маски.

Больше полезных знаний
Разлив нефти после атаки дронов, зачистка VPN-сервисов и портрет коррупционера. Главное за 20 апреля

В Кремле прокомментировали атаку на Сызрань

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, удары по гражданским целям — реальность, с которой сталкивается страна и именно поэтому продолжается СВО.

Он также добавил, что Владимир Путин готов в любой момент встретиться с президентом Украины.

Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной.

Дмитрий Песков

По данным СМИ, обсуждается возможность нового визита в РФ Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Песков отметил, что эта встреча может состояться хоть завтра.

Мы всегда рады видеть здесь наших американских друзей.

Дмитрий Песков

Штрафы за обман покупателей могут вырасти в 10 раз

В России предлагают резко ужесточить наказание для бизнеса за недостоверную информацию о товарах — например, если состав не соответствует заявленному.

Инициативу направил в правительство комитет Совфеда, Роспотребнадзор в целом ее поддержал.

Сейчас штрафы для производителя от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Они не менялись с 2014 года и часто не пугают нарушителей — им выгоднее заплатить и продолжать зарабатывать на фальсификате, пишут «Известия».

Санкции нужно увеличить до 10 раз, чтобы снизить число подделок и защитить покупателей, считают авторы идеи.

Больше полезных знаний
Что нужно знать о каршеринге в Москве в 2026-м: от самых безопасных марок авто до штрафов за аварии и мусор

ЕГЭ не отменят в ближайшие годы

Отмена Единого государственного экзамена в России в ближайшее время не планируется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, альтернативная система поступления в вузы может появиться не раньше чем через 10 лет. Пока же ЕГЭ, несмотря на критику, остается самым понятным способом обеспечить равные условия для всех выпускников.

Больше полезных знаний
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил для поступления в вуз в 2026 году

Каждый третий мужчина хочет в декрет вместо жены

Количество мужчин в России, готовых уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо супруги, стремительно растет. По данным опроса сервиса SuperJob, впервые с 2015 года доли сторонников и противников такого решения сравнялись.

Что показал опрос:

  • 33% — полностью готовы уйти в декрет;
  • 17% — скорее готовы;
  • 21% — скорее не готовы;
  • 29% — категорически против.

Число противников при этом сократилось — год назад их было 34%.

В опросе участвовали 1,6 тыс. женатых мужчин, планирующих детей, и 1 тыс. работодателей.

Россиянам рассказали о погоде на майские праздники

В начале мая погода в России будет разной в зависимости от региона, но без экстремальных сюрпризов вроде сильных снегопадов.

  • В Москве и центральной части страны ожидается умеренное тепло — примерно +10…+15 градусов. В начале праздников прохладнее и возможны дожди, к 9 мая станет немного теплее.
  • В Санкт-Петербурге будет еще прохладнее: около +8 градусов на 1 мая и до +12 к Дню Победы, хотя в отдельные дни потеплеет до +15.
  • На юге, например, в Волгограде, наоборот, уже почти лето — температура поднимется до +21 градуса, но пройдут дожди.

В целом южные регионы окажутся самыми комфортными — там ожидается +16…+21.

В Сибири погода будет «скакать»: сначала тепло до +20, но затем похолодание. В Новосибирске к 9 мая около +10, в Красноярске температура может упасть до +6, а в Норильске сохранятся морозы до −5. В Иркутске без резких скачков — примерно +9…+15.

  • На Дальнем Востоке будет прохладно и сыро: во Владивостоке до +17, но с частыми дождями, а в Хабаровске заметного потепления пока не ожидается.
Больше полезных знаний
В России три очага чумы «живы» до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
7 мифов о гибридных тренировках. Почему новичкам не нужно их бояться
Поиск работы как бесконечный день сурка: как выбраться из выгорания
Быстрее, выше, сильнее. Какие гены помогают спортсменам добиваться высот