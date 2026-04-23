Загрязнение воздуха на российском курорте, 10-кратный рост штрафов и погода на майские. Что нового к утру 23 апреля

Самарская область вновь отражает атаку беспилотников. По словам главы региона Вячеслава Федорищева, в Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия один человек погиб. Предварительно, есть пострадавшие.

При атаке дронов на многоэтажный дом в Самаре повреждена крыша и несколько квартир. Есть пострадавшие, один человек госпитализирован.