Разлив нефти после атаки дронов, зачистка VPN-сервисов и портрет коррупционера. Главное за 20 апреля
В море у Туапсе появилось нефтяное пятно. В городе прошел черный дождь
В Краснодарском крае заметили большое нефтяное пятно в море. Оно находится в полутора милях от порта в Туапсе, сообщил региональный оперштаб.
площадь нефтяного пятна у Туапсе
Чтобы пятно не разлилось дальше, на месте ЧП поставили плавучие заграждения. Разлившуюся нефть сейчас пытаются собрать шесть судов.
В декабре 2024 года в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера. Они везли около 9200 тонн мазута. Примерно половина вылилась в воду. Побережье Краснодарского края, в частности пляжи Анапы, оказалось загрязнено мазутом. На ликвидацию последствий ушло больше года. Власти обещают открыть пляжи для посещения 1 июня 2026 года.
Откуда взялось пятно
Это последствия атаки беспилотников на Туапсе, которую ВСУ предприняли в ночь на 16 апреля, сообщили власти.
Обломки дронов упали на территории морского порта. Там загорелся терминал. Его потушили только через трое суток — 19 апреля.
Нефтепродукты попали не только в море, но и в реку Туапсе. Ее пока не полностью очистили от горючего, но сам разлив локализовали.
Украинские беспилотники атаковали курортный город в ночь на 16 апреля. Обломки беспилотников повредили один многоквартирный и пять частных домов.
Погибли два человека — девушка и девочка-подросток. Тело последней до сих пор не нашли. Семь человек пострадали.
В Туапсинском округе БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, два учебных учреждения и музыкальную школу. Там ввели режим ЧС.
На самом деле это не совсем «нефтяные дожди». Такой эффект получается из-за того, что, когда горит нефть, сгоревшие горючие вещества выделяются в атмосферу, а потом оседают, объяснил эколог Сергей Серов.
Концентрация вредных веществ в воздухе пока в норме, заявил Роспотребнадзор. В районе жилых домов замеры будут делать три раза в день — утром, днем и вечером.
Россиян приготовили к онлайн-взысканию долгов за коммуналку и зачистке VPN-сервисов
Долги за коммуналку в России планируют взыскивать автоматически. Минстрой тестирует новую систему в 19 регионах: ГИС ЖКХ сама находит владельца квартиры в базах МВД и Росреестра, после чего отправляет документы в суд в электронном виде. Если эксперимент признают удачным, такая схема заработает по всей стране.
Задолжали россияне к началу 2026 года, рассказал депутат Госдумы Сергей Пахомов
В эксперименте участвуют:
- Амурская область
- Астраханская область,
- Владимирская область,
- Воронежская область,
- Липецкая область,
- Калининградская область,
- Московская область,
- Нижегородская область,
- Ростовская область,
- Свердловская область,
- Томская область.
- ЯНАО,
- Коми,
- Северная Осетия,
- Удмуртия,
- Ставропольский край
- Приморский край.
В Госдуме потребовали от мобильных операторов возвращать деньги за неработающий интернет. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что компании должны проводить перерасчет, если связь отключают из-за угроз безопасности. Парламентарий также предложил ввести для пенсионеров социальный тариф за 200 рублей в месяц и обязать операторов экономически обосновывать каждое повышение цен.
По мнению Миронова, сотовые компании используют СВО как удобную отговорку, чтобы постоянно повышать тарифы без внятных объяснений.
Рынок VPN-сервисов в России готовится к масштабной «зачистке» серверов, узнали СМИ Владельцы сервисов предупредили, что новые поправки к закону «Антифрод 2.0» обяжут хостинг-провайдеров превентивно отключать оборудование, которое дает доступ к запрещенным ресурсам.
На этом фоне некоторые сервисы начали агрессивно продавать долгосрочные подписки. При этом с 15 апреля российские приложения начали ограничивать доступ при включенном VPN — под раздачу попали и россияне за границей, чей трафик системы распознают ошибочно.
Депутат Госдумы Андрей Свинцов надеется, что мобильные операторы смогут отделять VPN-трафик от трафика россиян, находящихся за границей.
Я думаю, что это достаточно простая задача, просто будет прописываться IP-адрес, ряд других идентификаторов, которые будут позволять однозначно определять, что это не VPN-трафик. Надеюсь, это будет достаточно быстро решено.
Что еще важно: препарат от глистов в твороге, подготовка теракта в Пятигорске и полеты в Дубай
Мигрант и гражданка Германии собирались устроить теракт в Пятигорске. ФСБ задержала женщину с рюкзаком возле «объекта силовых ведомств». В сумке была самодельная бомба.
мощность взрывного устройства, которое нашли у иностранки
По данным спецслужб, бомбу должен был дистанционно взорвать приезжий из Центральной Азии, сторонник радикальной идеологии. Его действия координировали спецслужбы Украины под видом членов международной террористической организации, запрещенной в РФ.
Гражданку Германии украинские спецслужбы долго использовали как дроппера в мошеннических схемах.
Человек, чью банковскую карту мошенники использует для обналичивания похищенных денег или их перевода на другие счета.
В МИД Германии заявили, что приняли к сведению информацию о задержании женщины.
Российским авиакомпаниям разрешили летать в ОАЭ и над Ираном. Росавиация отменила рекомендации не продавать билеты в Эмираты и обратно. И сняла ограничения на полеты через воздушное пространство исламской республики. Ранее ведомство разрешило рейсы в Израиль, но только с 07:00 по 01:00 мск.
В твороге одной марки нашли следы препарата от глистов. Речь про белорусский «Савушкин продукт».
Специалисты Россельхознадзора обнаружили в этом твороге остаточное содержание альбендазола сульфона. Это продукт распада антигельминтного препарата для животных.
Для человека он может быть токсичен — вызывать проблемы с ЖКТ или аллергию.
Ведомство усилило лабораторный контроль за продукцией предприятия.
Что еще интересно: портрет типичного коррупционера, смерть основателя «Митьков» и совет Матвиенко
В Санкт-Петербурге умер Владимир Шинкарев — художник, писатель и один из создателей движения «Митьки». Он ушел из жизни в 73 года от сердечной недостаточности. Шинкарев написал книгу «Митьки», которая стала манифестом целого поколения, хотя в 2008 году он официально вышел из группы. Родные говорят, что в последние годы он занимался живописью — его меланхоличные пейзажи хранятся в Эрмитаже и Третьяковской галерее.
Это творческая группа, которая появилась в Ленинграде в 1980-х. Они носили тельняшки, бороды и проповедовали доброту, простоту и отказ от насилия. «Митьки» любили обычную жизнь в коммуналках и дружеские посиделки, сознательно игнорируя погоню за деньгами и карьерой.
Генпрокуратура описала типичного российского коррупционера. Выяснилось, что чаще всего закон нарушает семейный мужчина 30–49 лет с высшим образованием. Как правило, он не пьет и раньше его не судили.
Психологи считают, что коррупционеров отличает прагматизм, высокая самооценка и жажда власти при полном безразличии к закону.
Почти половина коррупционеров — наемные сотрудники.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила россиянам переезжать из городских квартир в частные дома. Она считает, что когда люди бросают регионы ради мегаполисов — это угроза для страны.
Нам нужно добиваться равномерного расселения, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи — таким, на мой взгляд, должен быть образ будущего.
Чтобы россияне охотнее уезжали из центров, Матвиенко предложила запустить новые меры господдержки.