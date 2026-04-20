Разлив нефти после атаки дронов, зачистка VPN-сервисов и портрет коррупционера. Главное за 20 апреля

Украинские беспилотники атаковали курортный город в ночь на 16 апреля. Обломки беспилотников повредили один многоквартирный и пять частных домов.

Погибли два человека — девушка и девочка-подросток. Тело последней до сих пор не нашли. Семь человек пострадали.

В Туапсинском округе БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, два учебных учреждения и музыкальную школу. Там ввели режим ЧС.