20 апреля 2026, 16:10

Разлив нефти после атаки дронов, зачистка VPN-сервисов и портрет коррупционера. Главное за 20 апреля

После атаки беспилотников на Кубань в море рядом с Туапсе обнаружили нефтяное пятно размером в полтора футбольных поля. А жители города рассказали о дожде черного цвета. Между тем Минстрой предложил списывать с россиян долги за коммуналку онлайн, чтобы должников стало меньше. А Россельхознадзор нашел в одном популярном твороге следы опасного препарата от глистов. Какими еще событиями запомнится 20 апреля — рассказываем в дайджесте.

В море у Туапсе появилось нефтяное пятно. В городе прошел черный дождь

В Краснодарском крае заметили большое нефтяное пятно в море. Оно находится в полутора милях от порта в Туапсе, сообщил региональный оперштаб.

10 000 кв. м

площадь нефтяного пятна у Туапсе

Чтобы пятно не разлилось дальше, на месте ЧП поставили плавучие заграждения. Разлившуюся нефть сейчас пытаются собрать шесть судов.

Разлив нефти в Керченском проливе в декабре 2024 года

В декабре 2024 года в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение два танкера. Они везли около 9200 тонн мазута. Примерно половина вылилась в воду. Побережье Краснодарского края, в частности пляжи Анапы, оказалось загрязнено мазутом. На ликвидацию последствий ушло больше года. Власти обещают открыть пляжи для посещения 1 июня 2026 года.

Откуда взялось пятно

Это последствия атаки беспилотников на Туапсе, которую ВСУ предприняли в ночь на 16 апреля, сообщили власти.

Обломки дронов упали на территории морского порта. Там загорелся терминал. Его потушили только через трое суток — 19 апреля.

Нефтепродукты попали не только в море, но и в реку Туапсе. Ее пока не полностью очистили от горючего, но сам разлив локализовали.

Атака на Туапсе 16 апреля

Украинские беспилотники атаковали курортный город в ночь на 16 апреля. Обломки беспилотников повредили один многоквартирный и пять частных домов.

Погибли два человека — девушка и девочка-подросток. Тело последней до сих пор не нашли. Семь человек пострадали.

В Туапсинском округе БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, два учебных учреждения и музыкальную школу. Там ввели режим ЧС.

ВСУ продолжают атаковать Туапсе. В ночь на 20 апреля обломки дрона снова упали на территории морского порта. Один человек погиб.

В Туапсе прошел черный дождь

Днем 20 апреля жители Туапсе начали замечать на крышах домов и автомобилях черные капли, похожие на следы от нефти, написали СМИ.

На самом деле это не совсем «нефтяные дожди». Такой эффект получается из-за того, что, когда горит нефть, сгоревшие горючие вещества выделяются в атмосферу, а потом оседают, объяснил эколог Сергей Серов.

Концентрация вредных веществ в воздухе пока в норме, заявил Роспотребнадзор. В районе жилых домов замеры будут делать три раза в день — утром, днем и вечером.

Россиян приготовили к онлайн-взысканию долгов за коммуналку и зачистке VPN-сервисов

Долги за коммуналку в России планируют взыскивать автоматически. Минстрой тестирует новую систему в 19 регионах: ГИС ЖКХ сама находит владельца квартиры в базах МВД и Росреестра, после чего отправляет документы в суд в электронном виде. Если эксперимент признают удачным, такая схема заработает по всей стране.

1,5 триллиона рублей

Задолжали россияне к началу 2026 года, рассказал депутат Госдумы Сергей Пахомов

Где уже тестируют онлайн-взыскание долгов за коммуналку

В эксперименте участвуют:

  • Амурская область
  • Астраханская область,
  • Владимирская область,
  • Воронежская область,
  • Липецкая область,
  • Калининградская область,
  • Московская область,
  • Нижегородская область,
  • Ростовская область,
  • Свердловская область,
  • Томская область.
  • ЯНАО,
  • Коми,
  • Северная Осетия,
  • Удмуртия,
  • Ставропольский край
  • Приморский край.
В Госдуме потребовали от мобильных операторов возвращать деньги за неработающий интернет. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что компании должны проводить перерасчет, если связь отключают из-за угроз безопасности. Парламентарий также предложил ввести для пенсионеров социальный тариф за 200 рублей в месяц и обязать операторов экономически обосновывать каждое повышение цен.

По мнению Миронова, сотовые компании используют СВО как удобную отговорку, чтобы постоянно повышать тарифы без внятных объяснений.

Рынок VPN-сервисов в России готовится к масштабной «зачистке» серверов, узнали СМИ Владельцы сервисов предупредили, что новые поправки к закону «Антифрод 2.0» обяжут хостинг-провайдеров превентивно отключать оборудование, которое дает доступ к запрещенным ресурсам.

На этом фоне некоторые сервисы начали агрессивно продавать долгосрочные подписки. При этом с 15 апреля российские приложения начали ограничивать доступ при включенном VPN — под раздачу попали и россияне за границей, чей трафик системы распознают ошибочно.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов надеется, что мобильные операторы смогут отделять VPN-трафик от трафика россиян, находящихся за границей.

Я думаю, что это достаточно простая задача, просто будет прописываться IP-адрес, ряд других идентификаторов, которые будут позволять однозначно определять, что это не VPN-трафик. Надеюсь, это будет достаточно быстро решено.

Андрей Свинцов
зампред Комитета Госдумы по информполитике
Что еще важно: препарат от глистов в твороге, подготовка теракта в Пятигорске и полеты в Дубай

Мигрант и гражданка Германии собирались устроить теракт в Пятигорске. ФСБ задержала женщину с рюкзаком возле «объекта силовых ведомств». В сумке была самодельная бомба.

1,5 кг тротила

мощность взрывного устройства, которое нашли у иностранки

По данным спецслужб, бомбу должен был дистанционно взорвать приезжий из Центральной Азии, сторонник радикальной идеологии. Его действия координировали спецслужбы Украины под видом членов международной террористической организации, запрещенной в РФ.

Гражданку Германии украинские спецслужбы долго использовали как дроппера в мошеннических схемах.

Дроппер — это…

Человек, чью банковскую карту мошенники использует для обналичивания похищенных денег или их перевода на другие счета.

В МИД Германии заявили, что приняли к сведению информацию о задержании женщины.

Российским авиакомпаниям разрешили летать в ОАЭ и над Ираном. Росавиация отменила рекомендации не продавать билеты в Эмираты и обратно. И сняла ограничения на полеты через воздушное пространство исламской республики. Ранее ведомство разрешило рейсы в Израиль, но только с 07:00 по 01:00 мск.

В твороге одной марки нашли следы препарата от глистов. Речь про белорусский «Савушкин продукт».

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в этом твороге остаточное содержание альбендазола сульфона. Это продукт распада антигельминтного препарата для животных.

Для человека он может быть токсичен — вызывать проблемы с ЖКТ или аллергию.

Ведомство усилило лабораторный контроль за продукцией предприятия.

Что еще интересно: портрет типичного коррупционера, смерть основателя «Митьков» и совет Матвиенко

В Санкт-Петербурге умер Владимир Шинкарев — художник, писатель и один из создателей движения «Митьки». Он ушел из жизни в 73 года от сердечной недостаточности. Шинкарев написал книгу «Митьки», которая стала манифестом целого поколения, хотя в 2008 году он официально вышел из группы. Родные говорят, что в последние годы он занимался живописью — его меланхоличные пейзажи хранятся в Эрмитаже и Третьяковской галерее.

Кто такие «Митьки»

Это творческая группа, которая появилась в Ленинграде в 1980-х. Они носили тельняшки, бороды и проповедовали доброту, простоту и отказ от насилия. «Митьки» любили обычную жизнь в коммуналках и дружеские посиделки, сознательно игнорируя погоню за деньгами и карьерой.

Генпрокуратура описала типичного российского коррупционера. Выяснилось, что чаще всего закон нарушает семейный мужчина 30–49 лет с высшим образованием. Как правило, он не пьет и раньше его не судили.

Психологи считают, что коррупционеров отличает прагматизм, высокая самооценка и жажда власти при полном безразличии к закону.

Почти половина коррупционеров — наемные сотрудники.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила россиянам переезжать из городских квартир в частные дома. Она считает, что когда люди бросают регионы ради мегаполисов — это угроза для страны.

Нам нужно добиваться равномерного расселения, чтобы люди не ютились в квартирах в нескольких крупных городах вдали от родных мест, а строили по всей стране просторные дома, заводили большие семьи — таким, на мой взгляд, должен быть образ будущего.

Валентина Матвиенко
председатель Совета Федерации

Чтобы россияне охотнее уезжали из центров, Матвиенко предложила запустить новые меры господдержки.

