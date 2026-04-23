02:58, 23 апреля 2026Россия

«В любой момент». Песков заявил о готовности Путина принять Зеленского в Москве, но с одной целью

Марина Совина
Дмитрий Песков. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна только для финализации мирного соглашения.

Главное — целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной

Дмитрий Песков Представитель Кремля

Песков ранее также заявил, что мир на Украине наступит, если Зеленский возьмет ответственность за этот процесс.

Зеленский предложил места для встречи с Путиным

Глава Украины предложил места для встречи с российским коллегой. По его словам, встреча может пройти на Ближнем Востоке, в Европе или в США. Политик отметил, что переговоры с Россией на данный момент отложены из-за боевых действий между США и Ираном.

Зеленский также заявил, что готов к встрече лидеров для мирного урегулирования «в любом формате». По данным Telegram-канала «Страна.ua», речь шла о личной встрече с Путиным.

Нам нужен мир. Мы сделаем все ради мира

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Украинский лидер считает, что переговорный процесс не зашел в тупик, Киев не собирается сдаваться. Зеленский отметил, что для продвижения своей позиции путем переговоров Киеву необходимо достичь успехов на поле боя.

Слова Зеленского о встрече с Путиным назвали голубыми мечтами

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал голубыми мечтами заявление лидера Украины о возможности встречи с Путиным. По его словам, Зеленский — нелегитимный президент. Он также напомнил, что украинский лидер неоднократно отвергал предложения России относительно урегулирования конфликта.

Мы даже не знаем, о чем с ним говорить (...) Никакого ухода войск из Донбасса, никаких уступок, ничего. Только какое-то перемирие на какой-то срок. Понятно, для чего — перевести дух, пополнить запасы вооружений и так далее. Поэтому я думаю, что надо очень спокойно относиться к высказываниям Зеленского

Владимир ДжабаровЗампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор также заявил, что слова украинского лидера о готовности встретиться с российским коллегой являются враньем. Он сообщил, что Зеленский «каждый день с экрана телевизора шлет проклятия России».

Депутат Государственной Думы Дмитрий Белик, в свою очередь, заявил, что Зеленский создает шумиху заявлениями об организации личной встречи с лидером России, чтобы затянуть переговоры. Он напомнил, что российская сторона предлагала Зеленскому приехать в Москву на встречу с Путиным, но тот отказался. Депутат добавил, что в условиях напряженной ситуации диалог с Киевом может вестись только через третью сторону, а именно Соединенные Штаты.

Если бы украинский лидер действительно был бы настроен на серьезный диалог, он не превращал бы со своей стороны процесс мирного урегулирования в фарс и торг, а делал бы реальные шаги к решению кризиса

Дмитрий БеликДепутат Госдумы

Депутат Госдумы Алексей Чепа объяснил разницу переговоров Путина и Зеленского в Москве и Киеве. По его словам, Россия готова гарантировать Зеленскому полную безопасность на территории страны, на что украинская сторона, в свою очередь, не способна.

