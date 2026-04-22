В Кремле раскрыли условие для встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским возможна только для финализации соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ИС «Вести».
«Главное — целеполагание встречи. Для чего встречаться? Путин говорил, что он готов встретиться в Москве в любой момент. Главное, чтобы было для чего встречаться, и главное, чтобы встреча была результативной», — отметил представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что заявления о готовности Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным являются враньем. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
О готовности Зеленского к встрече заявлял журналистам глава украинского МИД Андрей Сибига на полях V Дипломатического форума.