Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:45, 9 апреля 2026Россия

В России ответили на слова Зеленского о встрече с Путиным

Джабаров: Слова Зеленского о встрече с Путиным останутся голубыми мечтами
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал голубыми мечтами заявление лидера Украины Владимира Зеленского о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит «Газета.Ru».

Сенатор перечислил причины, по которым встреча не состоится. В частности, он заявил, что Зеленский — нелегитимный президент, а также напомнил, что украинский лидер неоднократно отвергал предложения России относительно урегулирования конфликта.

«Мы даже не знаем, о чем с ним говорить (...) Никакого ухода войск из Донбасса, никаких уступок, ничего. Только какое-то перемирие на какой-то срок. Понятно, для чего — перевести дух, пополнить запасы вооружений и так далее. Поэтому я думаю, что надо очень спокойно относиться к высказываниям Зеленского», — обозначил Джабаров.

Ранее Зеленский предложил места для встречи с Путиным. По его мнению, встреча может пройти на Ближнем Востоке, в Европе или в США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok