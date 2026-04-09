В России ответили на слова Зеленского о встрече с Путиным

Джабаров: Слова Зеленского о встрече с Путиным останутся голубыми мечтами

Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал голубыми мечтами заявление лидера Украины Владимира Зеленского о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит «Газета.Ru».

Сенатор перечислил причины, по которым встреча не состоится. В частности, он заявил, что Зеленский — нелегитимный президент, а также напомнил, что украинский лидер неоднократно отвергал предложения России относительно урегулирования конфликта.

«Мы даже не знаем, о чем с ним говорить (...) Никакого ухода войск из Донбасса, никаких уступок, ничего. Только какое-то перемирие на какой-то срок. Понятно, для чего — перевести дух, пополнить запасы вооружений и так далее. Поэтому я думаю, что надо очень спокойно относиться к высказываниям Зеленского», — обозначил Джабаров.

Ранее Зеленский предложил места для встречи с Путиным. По его мнению, встреча может пройти на Ближнем Востоке, в Европе или в США.