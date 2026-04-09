Зеленский предложил места для встречи с Путиным

Зеленский: Я готов встретиться с Путиным на Ближнем Востоке, в Европе или в США

Президент Украины Владимир Зеленский предложил места для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью итальянскому телеканалу RAI.

«Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много», — заявил Зеленский.

По его словам, встреча может пройти на Ближнем Востоке, в Европе или в США. Он добавил, что переговоры с Россией на данный момент отложены из-за боевых действий между США и Ираном.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский лжет, пытаясь предложить России прекращение огня по образцу перемирия между Ираном и США.