Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:12, 10 апреля 2026

В Кремле рассказали об ответственности Зеленского

Песков: Мир на Украине наступит, если Зеленский возьмет ответственность
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мир на Украине наступит, если президент страны Владимир Зеленский возьмет ответственность за этот процесс. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Этот мир [между Россией и Украиной] может наступить сегодня в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение и возьмет на себя ответственность», — сообщил пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, об этом говорилось уже не раз в контексте украинского урегулирования.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Оно будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Позже Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к объявленному Россией пасхальному перемирию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok