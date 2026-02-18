В Госдуме оценили вероятность личной встречи Путина и Зеленского

Белик: Зеленский создает шумиху заявлениями об организации встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский создает шумиху заявлениями об организации личной встречи с лидером России Владимиром Путиным, чтобы затянуть переговоры. Вероятность диалога оценил депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий назвал условие Зеленского манипуляцией для того, чтобы оттянуть время для урегулирования конфликта, в котором он не заинтересован. «Если бы украинский лидер действительно был бы настроен на серьезный диалог, он не превращал бы со своей стороны процесс мирного урегулирования в фарс и торг, а делал бы реальные шаги к решению кризиса», — обозначил он.

Белик также напомнил, что российская сторона предлагала Зеленскому приехать в Москву на встречу с Путиным, но тот отказался. При этом он подчеркнул, что в условиях напряженной ситуации диалог с Киевом может вестись только через третью сторону, а именно США. По его словам, возможность двухсторонней встречи на высшем уровне зависит от политической воли обеих сторон и различных сопутствующих обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Женеве завершились трехсторонние переговоры по Украине, они длились два часа. Помощник президента России Владимир Мединский назвал их тяжелыми.

