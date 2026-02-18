Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:09, 18 февраля 2026Россия

В Госдуме оценили вероятность личной встречи Путина и Зеленского

Белик: Зеленский создает шумиху заявлениями об организации встречи с Путиным
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский создает шумиху заявлениями об организации личной встречи с лидером России Владимиром Путиным, чтобы затянуть переговоры. Вероятность диалога оценил депутат Госдумы Дмитрий Белик в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий назвал условие Зеленского манипуляцией для того, чтобы оттянуть время для урегулирования конфликта, в котором он не заинтересован. «Если бы украинский лидер действительно был бы настроен на серьезный диалог, он не превращал бы со своей стороны процесс мирного урегулирования в фарс и торг, а делал бы реальные шаги к решению кризиса», — обозначил он.

Белик также напомнил, что российская сторона предлагала Зеленскому приехать в Москву на встречу с Путиным, но тот отказался. При этом он подчеркнул, что в условиях напряженной ситуации диалог с Киевом может вестись только через третью сторону, а именно США. По его словам, возможность двухсторонней встречи на высшем уровне зависит от политической воли обеих сторон и различных сопутствующих обстоятельств.

Ранее сообщалось, что в Женеве завершились трехсторонние переговоры по Украине, они длились два часа. Помощник президента России Владимир Мединский назвал их тяжелыми.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершен очередной раунд переговоров по Украине. Мединский заявил, что было тяжело, а Зеленский огласил два спорных вопроса

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Офис Зеленского просил Залужного не выпускать разгромное интервью

    В России подешевел бензин

    Украина начала «задыхаться» без боеприпасов для американских Patriot

    В Госдуме предложили пересмотреть формирование цен на детские тарифы в такси

    Россиянин ушел на СВО после известия о пропаже сына и не выжил

    Клебо улучшил свой исторический рекорд по числу побед на Олимпиадах

    Борющаяся с раком Симоньян ответила на критику внешнего вида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok