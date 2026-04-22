Участника специальной военной операции (СВО) Артема Климова, перешедшего на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), хотели ликвидировать при переходе линии фронта.
Как рассказал сам российский военный, перейти к ВСУ ему удалось лишь со второго раза. При второй попытке перехода его среди прочих встретил азовец («Азов» — террористическая организация, запрещена в России), который захотел «обнулить» россиянина.
«Разведчики забирают, и там стоит азовец, [говорит]: "Даю 20 тысяч гривен и "обнуляю" его прямо здесь"», — сообщил перебежчик.
Раскрыты подробности о перешедшем на сторону ВСУ россиянине
21 апреля стало известно, что оператор беспилотных летательных аппаратов Климов перешел на сторону противника.
Ему 19 лет, родом из Новосибирска. Сообщалось, что Климов заключил контракт для участия в СВО, после чего проходил службу в войсках связи и был направлен в беспилотные войска. Он служил во втором мотострелковом батальоне 102-го пехотного полка.
Бывший одноклассник Климова рассказал, что тот не хотел связывать свою жизнь с военной службой, однако затем передумал. По словам мужчины, боец, когда приезжал в отпуск, не распространялся о службе, а зимой 2025 года удалил всю переписку с ним.
Также знакомый Климова рассказал, что тот всегда вел себя как лжец. Утверждается, что россиянин раскрывал посторонним чужие секреты, а когда его уличали в этом, отпирался. Бывший одноклассник назвал его «крысой и гнильем».
Военный передавал ГУР данные о сослуживцах
Кроме того, сообщалось, что перешедший на сторону ВСУ Климов передавал Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины данные о сослуживцах.
В зоне спецоперации боец, взявший себе позывной Атлант, вышел на связь с украинскими кураторами. По информации источника, он на протяжении 80 дней передавал украинскому ГУР сведения о своем подразделении, в том числе координаты позиций Вооруженных сил России. Утверждается, что россиянин дал интервью украинским блогерам, в котором признался в предательстве.