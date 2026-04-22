Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 22 апреля 2026Россия

«Обнуляю его прямо здесь». Появились новые детали предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участника специальной военной операции (СВО) Артема Климова, перешедшего на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ), хотели ликвидировать при переходе линии фронта.

Как рассказал сам российский военный, перейти к ВСУ ему удалось лишь со второго раза. При второй попытке перехода его среди прочих встретил азовец («Азов» — террористическая организация, запрещена в России), который захотел «обнулить» россиянина.

«Разведчики забирают, и там стоит азовец, [говорит]: "Даю 20 тысяч гривен и "обнуляю" его прямо здесь"», — сообщил перебежчик.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

21 апреля стало известно, что оператор беспилотных летательных аппаратов Климов перешел на сторону противника.

Ему 19 лет, родом из Новосибирска. Сообщалось, что Климов заключил контракт для участия в СВО, после чего проходил службу в войсках связи и был направлен в беспилотные войска. Он служил во втором мотострелковом батальоне 102-го пехотного полка.

Бывший одноклассник Климова рассказал, что тот не хотел связывать свою жизнь с военной службой, однако затем передумал. По словам мужчины, боец, когда приезжал в отпуск, не распространялся о службе, а зимой 2025 года удалил всю переписку с ним.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Также знакомый Климова рассказал, что тот всегда вел себя как лжец. Утверждается, что россиянин раскрывал посторонним чужие секреты, а когда его уличали в этом, отпирался. Бывший одноклассник назвал его «крысой и гнильем».

Кроме того, сообщалось, что перешедший на сторону ВСУ Климов передавал Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины данные о сослуживцах.

В зоне спецоперации боец, взявший себе позывной Атлант, вышел на связь с украинскими кураторами. По информации источника, он на протяжении 80 дней передавал украинскому ГУР сведения о своем подразделении, в том числе координаты позиций Вооруженных сил России. Утверждается, что россиянин дал интервью украинским блогерам, в котором признался в предательстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok