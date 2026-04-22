Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:59, 22 апреля 2026

Появились новые подробности предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

Российского перебежчика к ВСУ Климова хотели ликвидировать на линии фронта
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российского перебежчика на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артема Климова хотели ликвидировать при переходе линии фронта. Новые подробности предательства военного появились в публикации «Царьграда».

Издание приводит слова самого Климова, который рассказал, что перейти на украинскую сторону ему удалось лишь со второго раза, однако при второй попытке перехода его среди прочих встретил агрессивно настроенный азовец («Азов» запрещен в России как террористическая организация), который захотел «обнулить» россиянина.

«Разведчики забирают, и там стоит азовец, [говорит]: "Даю 20 тысяч гривен и "обнуляю" его прямо здесь», — цитирует рассказ Климова украинским блогерам портал.

Ранее были раскрыты подробности биографии Климова — названы полк, в котором служил боец, а также возраст и город рождения перебежчика.

О возможном переходе Климова на сторону Украины сообщалось ранее 21 апреля. Утверждается, что он уже успел дать интервью украинским блогерам, в котором признался в предательстве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина исключила две столицы для встречи Зеленского и Путина

    Боеприпас «Рус-ПЭ» улучшили

    В атакованной дронами ВСУ Сызрани отменили занятия в школах

    Сумку с бомбой отобрали у мужчины возле эскалаторов в Москве и показали на видео

    Китайцы бросились скупать земли под Москвой

    В России заметили усиление проблем с инвестициями

    Интимный момент Ким Кардашьян с семикратным чемпионом «Формулы-1» попал на фото папарацци

    Названо условие для восстановления рынка ипотеки в России

    Жена мужчины с деменцией рассказала о проигнорированных ими симптомах болезни

    Украина попросила одну страну организовать встречу Путина и Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok