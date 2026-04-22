Появились новые подробности предательства перешедшего на сторону ВСУ российского военного

Российского перебежчика на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артема Климова хотели ликвидировать при переходе линии фронта. Новые подробности предательства военного появились в публикации «Царьграда».
Издание приводит слова самого Климова, который рассказал, что перейти на украинскую сторону ему удалось лишь со второго раза, однако при второй попытке перехода его среди прочих встретил агрессивно настроенный азовец («Азов» запрещен в России как террористическая организация), который захотел «обнулить» россиянина.
«Разведчики забирают, и там стоит азовец, [говорит]: "Даю 20 тысяч гривен и "обнуляю" его прямо здесь», — цитирует рассказ Климова украинским блогерам портал.
Ранее были раскрыты подробности биографии Климова — названы полк, в котором служил боец, а также возраст и город рождения перебежчика.
О возможном переходе Климова на сторону Украины сообщалось ранее 21 апреля. Утверждается, что он уже успел дать интервью украинским блогерам, в котором признался в предательстве.