Оператор БПЛА Климов стал еще одним российским бойцом, перешедшим на сторону ВСУ

Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Артем Климов стал еще одним российским бойцом, перешедшим на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). О поступке Климова стало известно из публикации RT.

Как сообщает издание со ссылкой на украинские источники, Климов заключил контракт для участия в специальной военной операции, после чего проходил службу в войсках связи, а затем был направлен в беспилотные войска.

Утверждается, что Артем Климов уже успел дать интервью украинским блогерам, в котором признался в предательстве.

О похожем случае сообщалось в феврале 2026 года. Тогда СМИ писали о бывшем операторе БПЛА Мирославе Симонове, который также предал сослуживцев и перешел к ВСУ с якобы имевшимися у него важными сведениями об армии России. Украинские СМИ связали ценность Симонова с его работой в особом подразделении. Сообщалось, что россиянин был сотрудником участвующего в СВО центра «Рубикон», где разрабатываются и применяются передовые технологии БПЛА.