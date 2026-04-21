14:22, 21 апреля 2026Россия

Стало известно еще об одном перешедшем на сторону ВСУ российском военном

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Артем Климов стал еще одним российским бойцом, перешедшим на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ). О поступке Климова стало известно из публикации RT.

Как сообщает издание со ссылкой на украинские источники, Климов заключил контракт для участия в специальной военной операции, после чего проходил службу в войсках связи, а затем был направлен в беспилотные войска.

Утверждается, что Артем Климов уже успел дать интервью украинским блогерам, в котором признался в предательстве.

О похожем случае сообщалось в феврале 2026 года. Тогда СМИ писали о бывшем операторе БПЛА Мирославе Симонове, который также предал сослуживцев и перешел к ВСУ с якобы имевшимися у него важными сведениями об армии России. Украинские СМИ связали ценность Симонова с его работой в особом подразделении. Сообщалось, что россиянин был сотрудником участвующего в СВО центра «Рубикон», где разрабатываются и применяются передовые технологии БПЛА.

