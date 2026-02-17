Связанные с Вооруженными силами Украины (ВСУ) ресурсы опубликовали видео с россиянином Мирославом Симоновым и сообщили, что он якобы сдался в плен ВСУ. Военнослужащий, которого на Украине назвали «ценным перебежчиком», как утверждается, перешел на сторону противника с якобы имевшимися у него важными сведениями об армии России. Кем на самом деле был предполагаемый перебежчик и были ли в его распоряжении реально ценные для ВСУ данные — в материале «Ленты.ру».
Что известно о перебежчике Симонове
- Сообщения о предательстве Мирослава Симонова появились в украинских каналах. Военного назвали «элитным дронщиком» и описывали как ценного перебежчика.
- 24-летний военный рассказал, что на гражданке занимался недвижимостью. Контракт он заключил, чтобы избежать преследования за уклонение от срочной службы.
- Ценность Симонова на Украине связали с его работой в особом подразделении. Сообщалось, что россиянин был сотрудником участвующего в СВО центра «Рубикон», где разрабатываются и применяются передовые технологии БПЛА.
- Симонов заявил, что предал сослуживца. В интервью украинским СМИ он отметил, что при переходе на сторону ВСУ захватил пленного.
- Российские военблогеры раскрыли истинную биографию Симонова. По их словам, ценности для противника знания перебежчика не представляют.
- Оказалось, что в центре БПЛА Симонов прослужил всего два месяца. Остальное время военный находился в танковой части, а затем — в самоволке.
- За самовольное оставление части военного зачислили в штурмовики. С передовой Симонов бежал к ВСУ.
- Все это время отец бойца также служил в Российской армии. Его отношение к сыну-перебежчику не раскрывается.
- Симонову предложили искупить вину кровью. В России посоветовали ему «брать в руки заточку» и пригрозили позором всему роду и огромным сроком.
- Также Симонову пригрозили судьбой других перебежчиков. Военблогер Звинчук напомнил, что цена предательства «хорошо известна».
Как складываются судьбы перебежчиков
Симонов — не первый российский военный, который предал сослуживцев и перешел на сторону противника. Широкий общественный резонанс ранее вызвали истории перебежчиков Льва Ступникова и Михаила Кузьминова.
Первый из них связался с украинскими спецслужбами и в течение длительного времени передавал им информацию о боевых товарищах — присылал геометки и фотографии с построений. Ступников в течение семи месяцев наводил украинские ракеты на сослуживцев, а после сбежал из части и перешел линию фронта. При этом его товарищи ради него отправлялись под обстрелы — они считали, что Ступников не выжил в бою, и его тело нужно эвакуировать. Спецназ «Ахмат» объявил о начале охоты на перебежчика. О ее итогах не сообщалось.
Другой перешедший к противнику россиянин — Михаил Кузьминов. Он угнал вертолет с экипажем и долетел на нем до контролируемой ВСУ территории. Товарищи Кузьминова не знали о его планах, поэтому, как сообщили на Украине, от них пришлось «избавиться». Предавший товарищей военный дал ряд интервью и пропал, а спустя несколько месяцев тело Кузьминова нашли в испанском городе Вильяхойоса.
Иногда перебежчики возвращаются в Россию — так произошло с Евгением Нужиным, который записался в частную военную компанию «Вагнер» из исправительной колонии в 2022 году, однако вскоре перешел на сторону противника. На Украине Нужин дал ряд интервью и жил там до вывоза в Россию. Как рассказывал сам бывший вагнеровец на опубликованном в ноябре 2022 года видео, он получил удар по голове в Киеве и очнулся уже в подвале в окружении бывших сослуживцев.
Судя по видео, далее неизвестный нанес удар кувалдой ему по голове, и съемка прекратилась. Глава «Вагнера» Евгений Пригожин комментировал видео расправы словами «собаке — собачья смерть» и отмечал, что Нужин не нашел счастья в Киеве.
Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья на Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми
В СПЧ допускали, что казнь могла быть инсценирована.