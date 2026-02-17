На Украине заявили о «ценном перебежчике» из России. Кто он на самом деле и что мог передать ВСУ?

Отец бойца Симонова, перебежавшего на сторону Украины, участвует в СВО

Связанные с Вооруженными силами Украины (ВСУ) ресурсы опубликовали видео с россиянином Мирославом Симоновым и сообщили, что он якобы сдался в плен ВСУ. Военнослужащий, которого на Украине назвали «ценным перебежчиком», как утверждается, перешел на сторону противника с якобы имевшимися у него важными сведениями об армии России. Кем на самом деле был предполагаемый перебежчик и были ли в его распоряжении реально ценные для ВСУ данные — в материале «Ленты.ру».

Что известно о перебежчике Симонове

Кадр: Проект «Хочу жить» / YouTube

Сообщения о предательстве Мирослава Симонова появились в украинских каналах. Военного назвали «элитным дронщиком» и описывали как ценного перебежчика.

Военного назвали «элитным дронщиком» и описывали как ценного перебежчика. 24-летний военный рассказал, что на гражданке занимался недвижимостью. Контракт он заключил, чтобы избежать преследования за уклонение от срочной службы.

Контракт он заключил, чтобы избежать преследования за уклонение от срочной службы. Ценность Симонова на Украине связали с его работой в особом подразделении. Сообщалось, что россиянин был сотрудником участвующего в СВО центра «Рубикон», где разрабатываются и применяются передовые технологии БПЛА.

Сообщалось, что россиянин был сотрудником участвующего в СВО центра «Рубикон», где разрабатываются и применяются передовые технологии БПЛА. Симонов заявил, что предал сослуживца. В интервью украинским СМИ он отметил, что при переходе на сторону ВСУ захватил пленного.

В интервью украинским СМИ он отметил, что при переходе на сторону ВСУ захватил пленного. Российские военблогеры раскрыли истинную биографию Симонова. По их словам, ценности для противника знания перебежчика не представляют.

По их словам, ценности для противника знания перебежчика не представляют. Оказалось, что в центре БПЛА Симонов прослужил всего два месяца. Остальное время военный находился в танковой части, а затем — в самоволке.

Остальное время военный находился в танковой части, а затем — в самоволке. За самовольное оставление части военного зачислили в штурмовики. С передовой Симонов бежал к ВСУ.

С передовой Симонов бежал к ВСУ. Все это время отец бойца также служил в Российской армии. Его отношение к сыну-перебежчику не раскрывается.

Его отношение к сыну-перебежчику не раскрывается. Симонову предложили искупить вину кровью. В России посоветовали ему «брать в руки заточку» и пригрозили позором всему роду и огромным сроком.

В России посоветовали ему «брать в руки заточку» и пригрозили позором всему роду и огромным сроком. Также Симонову пригрозили судьбой других перебежчиков. Военблогер Звинчук напомнил, что цена предательства «хорошо известна».

Как складываются судьбы перебежчиков

Симонов — не первый российский военный, который предал сослуживцев и перешел на сторону противника. Широкий общественный резонанс ранее вызвали истории перебежчиков Льва Ступникова и Михаила Кузьминова.

Первый из них связался с украинскими спецслужбами и в течение длительного времени передавал им информацию о боевых товарищах — присылал геометки и фотографии с построений. Ступников в течение семи месяцев наводил украинские ракеты на сослуживцев, а после сбежал из части и перешел линию фронта. При этом его товарищи ради него отправлялись под обстрелы — они считали, что Ступников не выжил в бою, и его тело нужно эвакуировать. Спецназ «Ахмат» объявил о начале охоты на перебежчика. О ее итогах не сообщалось.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Другой перешедший к противнику россиянин — Михаил Кузьминов. Он угнал вертолет с экипажем и долетел на нем до контролируемой ВСУ территории. Товарищи Кузьминова не знали о его планах, поэтому, как сообщили на Украине, от них пришлось «избавиться». Предавший товарищей военный дал ряд интервью и пропал, а спустя несколько месяцев тело Кузьминова нашли в испанском городе Вильяхойоса.

Иногда перебежчики возвращаются в Россию — так произошло с Евгением Нужиным, который записался в частную военную компанию «Вагнер» из исправительной колонии в 2022 году, однако вскоре перешел на сторону противника. На Украине Нужин дал ряд интервью и жил там до вывоза в Россию. Как рассказывал сам бывший вагнеровец на опубликованном в ноябре 2022 года видео, он получил удар по голове в Киеве и очнулся уже в подвале в окружении бывших сослуживцев.

Судя по видео, далее неизвестный нанес удар кувалдой ему по голове, и съемка прекратилась. Глава «Вагнера» Евгений Пригожин комментировал видео расправы словами «собаке — собачья смерть» и отмечал, что Нужин не нашел счастья в Киеве.

Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья на Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми Евгений Пригожин

В СПЧ допускали, что казнь могла быть инсценирована.