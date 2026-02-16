Реклама

Россия
18:36, 16 февраля 2026Россия

Раскрыта реальная биография перебежчика на сторону Украины. Он якобы передал ВСУ очень ценные данные

Военблогер Звинчук: Перебежчик Симонов прослужил в «Рубиконе» всего 2 месяца
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военный блогер Михаил Звинчук раскрыл реальную биографию предполагаемого перебежчика из Вооруженных сил (ВС) России на сторону Украины, жителя Новосибирска Мирослава Симонова.

Он отметил, что украинские СМИ активно разгоняют историю о «ценном перебежчике», который добровольно сдался в плен и якобы передал противнику очень ценные данные, поскольку служил в центре беспилотных систем «Рубикон». Журналисты с Украины называют его «элитным дронщиком из "Рубикона"».

Картинка понятная: специалист прославленного подразделения БЛА — идеальный сюжет для пропаганды

Михаил Звинчуквоенблогер

Кадр: YouTube

Реальную биографию мужчины Звинчук назвал куда более прозаичной. По его словам, в «Рубиконе» Симонов пробыл всего пару месяцев, поэтому не мог научиться чему-то или узнать что-то ценное. После этого он был переведен в 1-ю танковую армию. Там боец самовольно оставил часть и скрывался семь месяцев. Позже он был задержан и направлен в штурмовое подразделение.

Уже оттуда Симонов и сбежал на другую сторону. То есть ни о каком компетентном боевом опыте или идейном стремлении с самого начала помогать врагу речи-то и не шло

Михаил Звинчуквоенблогер

По словам военблогера, сюжет с «ценным специалистом» нужен Киеву для создания медийной победы и демонстрации якобы успешной работы по вербовке. Он подчеркнул, что подобные истории уже были.

Громкие интервью, красивые заголовки, а дальше — тихое исчезновение из информационного поля. После чего судьба предателей перестает кого-либо интересовать, кроме российских компетентных органов

Михаил Звинчуквоенблогер

При этом Telegram-канал «Два майора» писал, что Симонов бежал на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно, проявив инициативу. Также отмечалось, что его отец участвует в специальной военной операции (СВО) в рядах ВС России.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Раскрыты детали подготовки к возвращению российских бойцов из плена

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ранее сообщила, что властям удалось установить судьбу сотен пропавших в зоне СВО россиян.

По ее словам, за минувший год совместно с профильными ведомствами и службами удалось установить, что из 1348 объявленных самовольно оставившими часть (СОЧ) или дезертирами бойцов, в частности, из указанного региона, в действительности уклонились от службы лишь 22 человека. Почти с 1000 участников СВО сняли статус СОЧ, их семьи смогли получить полагавшиеся выплаты.

Мерзлякова также заявила, что на возвращение российских солдат из плена в отдельных случаях может потребоваться много времени. Включению конкретного бойца в списки предшествуют продолжительные проверочные мероприятия.

Важно понимать, что одних предположений о нахождении близкого человека в руках украинской стороны недостаточно для начала официальных процедур

Татьяна Мерзляковаомбудсмен

Для установления факта нахождения участника СВО в плену нужны «хотя бы косвенные основания», уточнила она. Спикер отметила, что иногда установлением судьбы военнослужащих занимаются и их родственники. Они отсматривают видео с российскими пленными, которые публикует украинская сторона, и получают подтверждение факта захвата их в плен.

После установления факта нахождения бойца в плену информация направляется уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Мерзлякова подчеркнула, что процесс затягивается из-за позиции Киева, поэтому семьи могут ждать возвращения родных годами.

