Военблогер Звинчук: Перебежчик Симонов прослужил в «Рубиконе» всего 2 месяца

Военный блогер Михаил Звинчук раскрыл реальную биографию предполагаемого перебежчика из Вооруженных сил (ВС) России на сторону Украины, жителя Новосибирска Мирослава Симонова.

Он отметил, что украинские СМИ активно разгоняют историю о «ценном перебежчике», который добровольно сдался в плен и якобы передал противнику очень ценные данные, поскольку служил в центре беспилотных систем «Рубикон». Журналисты с Украины называют его «элитным дронщиком из "Рубикона"».

Картинка понятная: специалист прославленного подразделения БЛА — идеальный сюжет для пропаганды

Михаил Звинчук военблогер

Кадр: YouTube

Реальную биографию мужчины Звинчук назвал куда более прозаичной. По его словам, в «Рубиконе» Симонов пробыл всего пару месяцев, поэтому не мог научиться чему-то или узнать что-то ценное. После этого он был переведен в 1-ю танковую армию. Там боец самовольно оставил часть и скрывался семь месяцев. Позже он был задержан и направлен в штурмовое подразделение.

Уже оттуда Симонов и сбежал на другую сторону. То есть ни о каком компетентном боевом опыте или идейном стремлении с самого начала помогать врагу речи-то и не шло

Михаил Звинчук военблогер

По словам военблогера, сюжет с «ценным специалистом» нужен Киеву для создания медийной победы и демонстрации якобы успешной работы по вербовке. Он подчеркнул, что подобные истории уже были.

Громкие интервью, красивые заголовки, а дальше — тихое исчезновение из информационного поля. После чего судьба предателей перестает кого-либо интересовать, кроме российских компетентных органов

Михаил Звинчук военблогер

При этом Telegram-канал «Два майора» писал, что Симонов бежал на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно, проявив инициативу. Также отмечалось, что его отец участвует в специальной военной операции (СВО) в рядах ВС России.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Раскрыты детали подготовки к возвращению российских бойцов из плена

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ранее сообщила, что властям удалось установить судьбу сотен пропавших в зоне СВО россиян.

По ее словам, за минувший год совместно с профильными ведомствами и службами удалось установить, что из 1348 объявленных самовольно оставившими часть (СОЧ) или дезертирами бойцов, в частности, из указанного региона, в действительности уклонились от службы лишь 22 человека. Почти с 1000 участников СВО сняли статус СОЧ, их семьи смогли получить полагавшиеся выплаты.

Мерзлякова также заявила, что на возвращение российских солдат из плена в отдельных случаях может потребоваться много времени. Включению конкретного бойца в списки предшествуют продолжительные проверочные мероприятия.

Важно понимать, что одних предположений о нахождении близкого человека в руках украинской стороны недостаточно для начала официальных процедур Татьяна Мерзлякова омбудсмен

Для установления факта нахождения участника СВО в плену нужны «хотя бы косвенные основания», уточнила она. Спикер отметила, что иногда установлением судьбы военнослужащих занимаются и их родственники. Они отсматривают видео с российскими пленными, которые публикует украинская сторона, и получают подтверждение факта захвата их в плен.

После установления факта нахождения бойца в плену информация направляется уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. Мерзлякова подчеркнула, что процесс затягивается из-за позиции Киева, поэтому семьи могут ждать возвращения родных годами.