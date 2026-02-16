Стала известна судьба сотен пропавших на СВО россиян

Омбудсмен Мерзлякова заявила об установлении судьбы пропавших на СВО россиян

Властям удалось установить судьбу сотен пропавших на специальной военной операции (СВО) россиян. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, ее слова приводит портал E1.ru.

Как стало известно из слов омбудсмена, за минувший год совместно с профильными ведомствами и службами удалось установить, что из 1348 объявленных самовольно оставившими часть (СОЧ) или дезертирами бойцов СВО из региона в действительности уклонились от службы лишь 22 человека. С почти тысячи бойцов удалось снять статус СОЧ, их семьи смогли получить полагавшиеся им выплаты.

Удавалось оперативно получать сведения о судьбе участников спецоперации, длительное время не выходящих на связь, в том числе из 522-го Центра приема, обработки и отправки погибших в Ростове-на-Дону Татьяна Мерзлякова

Мерзлякова рассказала, что иногда установлением судьбы военных занимаются и их родственники — они отсматривают видео с российскими пленными, которые публикует украинская сторона, и получают подтверждение фактам захвата бойцов в плен.

Ранее стало известно о смерти в зоне СВО от удара дрона высокопоставленного ахматовца.