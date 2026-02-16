Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:02, 16 февраля 2026Россия

Стала известна судьба сотен пропавших на СВО россиян

Омбудсмен Мерзлякова заявила об установлении судьбы пропавших на СВО россиян
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Властям удалось установить судьбу сотен пропавших на специальной военной операции (СВО) россиян. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, ее слова приводит портал E1.ru.

Как стало известно из слов омбудсмена, за минувший год совместно с профильными ведомствами и службами удалось установить, что из 1348 объявленных самовольно оставившими часть (СОЧ) или дезертирами бойцов СВО из региона в действительности уклонились от службы лишь 22 человека. С почти тысячи бойцов удалось снять статус СОЧ, их семьи смогли получить полагавшиеся им выплаты.

Удавалось оперативно получать сведения о судьбе участников спецоперации, длительное время не выходящих на связь, в том числе из 522-го Центра приема, обработки и отправки погибших в Ростове-на-Дону

Татьяна Мерзлякова

Мерзлякова рассказала, что иногда установлением судьбы военных занимаются и их родственники — они отсматривают видео с российскими пленными, которые публикует украинская сторона, и получают подтверждение фактам захвата бойцов в плен.

Ранее стало известно о смерти в зоне СВО от удара дрона высокопоставленного ахматовца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии заявили, что Украина не стала главной темой конференции в Мюнхене и не добилась желаемого. Что получил Зеленский?

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    ВСУ заминировали мост для отхода и оказались не на той стороне

    В Белоруссии начались продажи самой доступной модели LiXiang

    Бывшая жена Моргенштерна подарила себе на 14 февраля часы за полмиллиона рублей

    В Швейцарии поезд сошел с рельсов

    Звезда «Универа» заявила об опасности ИИ

    Постсоветский лидер уволил друга и посоветовал отдохнуть

    Россиянка вонзила нож в шею 17-летней школьницы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok