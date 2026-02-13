RT сообщил о смерти ахматовца Грома от удара дрона в Харьковской области

Смерть от удара дрона высокопоставленного ахматовца — замкомандира входящего в спецназ «Батальона Хохла» с позывным Гром — наступила в Харьковской области. Эти подробности появились в публикации «RT на русском» в Telegram.

Как сообщило издание, похороны бойца Грома пройдут в Тюмени. Как отмечает корреспондент издания Влад Андрица, Гром участвовал в отражении попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Белгородскую область, а также стал первым, кто установил российский флаг в населенном пункте Черкасское Поречное Курской области после освобождения от ВСУ.

По словам военкора, при жизни самому Грому было очень тяжело терять фронтовых товарищей, и благодаря этому он понимал цену дружбе.

Ранее сообщалось, что при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции не выжил известный экс-вагнеровец, дослужившийся до должности комбата «Армянского батальона» в составе Вооруженных сил России — Айк Гаспарян с позывным Абрек. Гаспарян получал награду лично из рук президента России Владимира Путина в один день с генералом Сергеем Суровикиным.