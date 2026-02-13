Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:47, 13 февраля 2026Россия

Появились подробности о жизни и смерти высокопоставленного ахматовца

RT сообщил о смерти ахматовца Грома от удара дрона в Харьковской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Смерть от удара дрона высокопоставленного ахматовца — замкомандира входящего в спецназ «Батальона Хохла» с позывным Гром — наступила в Харьковской области. Эти подробности появились в публикации «RT на русском» в Telegram.

Как сообщило издание, похороны бойца Грома пройдут в Тюмени. Как отмечает корреспондент издания Влад Андрица, Гром участвовал в отражении попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Белгородскую область, а также стал первым, кто установил российский флаг в населенном пункте Черкасское Поречное Курской области после освобождения от ВСУ.

По словам военкора, при жизни самому Грому было очень тяжело терять фронтовых товарищей, и благодаря этому он понимал цену дружбе.

Ранее сообщалось, что при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции не выжил известный экс-вагнеровец, дослужившийся до должности комбата «Армянского батальона» в составе Вооруженных сил России — Айк Гаспарян с позывным Абрек. Гаспарян получал награду лично из рук президента России Владимира Путина в один день с генералом Сергеем Суровикиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Все хотят вернуться домой». Украинские бойцы отказались стрелять по российским военным по приказу командиров

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Порномодель опубликовала видео после секса в самолете

    Появление в Армении «ребят в форме» из США сочли неизбежным

    Совещание в отеле обернулось Италии общеевропейским скандалом

    США надавят на Словакию и Венгрию по поводу российских нефти и газа

    Появились подробности о жизни и смерти высокопоставленного ахматовца

    Популярные устройства Apple снимут с продажи

    Необычная винтажная вещь поставила в тупик пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok